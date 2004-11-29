تلگراف: فرانسه به زودي شاهد تغييرات اساسي سياسي خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهروبه نقل ازروزنامه تلگراف، شب گذشته ودرميان بحت وحيرت بسياري از وفاداران به حزب رياست جمهوري فرانسه كه راست ترين حزب دراين كشوربه حساب مي آيد، نيكلاي ساركوزي وزيراقتصادتوانست رياست حزب رياست جمهوري را كه در 28 سال گذشته به عهده ژاك شيراك رييس جمهوري فعلي بوده است، به دست آورد.

اين حزب هم اكنون داراي 120 هزارعضو مي باشد كه در راي گيري شب گذشته ساركوزي توانست بيش از 85 درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

در پي اين پيروزي ادموند استوبر رييس حزب دموكرات مسيحي آلمان ضمن تبريك به ساركوزي اعلام كرد كه سياست گذاري ها و موضع گيري هاي وي بسيار به حزب دموكرات مسيحي آلمان شباهت دارد.

نيكلاي ساركوزي در پي به دست آوردن رياست اين حزب اعلام كرد اجازه نخواهد داد كساني كه به اين حزب چشم دوخته اند نااميد شوند و اصلاحاتي اساسي در سياست گذاري هاي فرانسه ايجاد خواهد كرد.

وي افزودك فرانسه فقط موزه نيست و فقط براي جذب توريست فعاليت نمي كند. ما تلاش مي كنيم كه مردم فرانسه به حقوق واقعي خود دست پيدا كنند.

نيكلاي ساركوزي كه هم اكنون وزير اقتصاد دولت ژاك شيراك مي باشد، در بسياري موارد از سياست گذاري هاي داخلي و خارجي شيراك انتقاد كرده است و همراه به عنوان قطبي مخالف براي شيراك شناخته شده است.

از همين رو بسياري از تحليل گران مسائل فرانسه و غرب اروپا اعتقاد دارند كه با روي كار آمدن ساركوزي عصري جديد در سياست فرانسه ايجاد خواهد شد و احتمالا رييس جمهور آينده فرانسه شخص وي خواهد بود.

در عين حال روزنامه نيويورك تايمزنيزبا اختصاص تيتربرزگي به اين مطلب نوشت اتفاق شب گذشته گام مهمي براي ساركوزي و چرخش ياست هاي فرانسه محسوب مي شود.