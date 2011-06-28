بهروز افخمی درباره مراحل فنی "فراموشخانه" به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این فیلم در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی نسخه کاملی از فیلم را برای من ارسال میکنند تا نظر نهایی خودم را اعلام کنم.
وی افزود: فکر نمیکنم دیگر نیازی باشد برای کامل کردن فیلم به کانادا بروم. بعد از دیدن این نسخه اگر مشکلی بود برای میکس مجدد راهی این کشور خواهم شد.
نمایی از پشت صحنه "فراموشخانه"
افخمی درباره وضعیت "فرزند صبح" عنوان کرد: متاسفانه هیچ تماسی از عروج فیلم برای پیشنهادی که من ارائه کرده بودم گرفته نشد. گویا قصد دارند این فیلم را بایگانی کنند. بعداز آن بلایی که سر "فرزند صبح" آوردند عملا من از عوامل فیلم خصوصا تهیهکننده خبری ندارم. امیدوارم اگر بخواهند تغییری در آن ایجاد کنند از نسخه تدوین شده مرحوم سیفالله داد استفاده کنند.
در خلاصه داستان "فراموشخانه" آمده است: پیتر مارتین پیرمرد 87 ساله که به بیماری آلزایمر دچار است مرگ همسر خود را باور ندارد، این عدم درک باعث پدید آمدن مشکلاتی برای اطرافیان پیتر شده تا جایی که آنها تصمیم می گیرند او را به یک آسایشگاه روانی منتقل کنند، اما این همه ماجرا نیست و حضور پیتر در آن آسایشگاه سبب پدید آمدن مسائل جدیدی میشود.
عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: بهروز افخمی، نویسندگان: اندیشه مینا، دانیل گاربر، جان اسموک ( بر اساس داستانی از جرمی کین)، مدیر تصویربرداری: فرهاد صبا، صدابردار: دانیل پالرین، آرین یغمایی، طراح صحنه و لباس: سون مک گروگر، طراح چهره پردازی: ملیرا فلوریو، بازیگران: آنتینا اسمول، درک تید، جان اسموک، فردریک اسمول، بریل تید،شیلندرا مان، دستیار تهیه: پدرام حائری، عکاس: پوریا منجزی، تهیهکننده: فرهاد والی فرهاد، مشاور رسانهای: پویا نبی و محصول کشور کانادا.
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