تزريق واكسن آنفولانزا براي نوزادان زير دو سال ضروري است

دكتر محسن زهرايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با سردتر شدن هوا بيماري هاي تنفسي به علت ماهيت ويروس ها شيوع بيشتري مي يابد چرا كه امكان زندن ماندن ويروس ها در هواي سرد بيشتر مي شود.

وي اظهار داشت: شيوع آنفولانزا در مكان هايي كه تجمع افراد در آنها بيشتر است نظير مدارس و مهدهاي كودك احتمال بيشتري دارد چون اگر يكي از كودكان به اين بيماري مبتلا شده و در اين مكان ها نيز حضور داشته باشد مي تواند به راحتي به ديگر همكلاسي ها و دوستان خود انتقال دهد.

معاون مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت و درمان گفت: از آنجا كه بيماري آنفولانزا به راحتي از طريق تماس هايي نظير دست دادن و يا حتي صحبت كردن با يكديگر به راحتي به ديگران سرايت مي كند بنابراين در اين زمينه بايد با آموزش به كودكان در خصوص رعايت نكات بهداشتي از آلوده كردن ديگر افراد به اين بيماري جلوگيري كرد.

وي تصريح كرد: بايد به كودكان در خصوص وضعيت پوشش خود آموزش هاي لازم توسط والدين داده شود در اين روزهاي سرد هنگام خروج از كلاس و يا منزل پوشش مناسبي داتشه باشند تا احتمال ابتلا به بيماري سرماخوردگي كاهش يابد.

دكتر زهرايي اظهار داشت: بيماري آنفولانزا نيز علائم عمومي بيماري سرماخوردگي را به صورت شديدتر را دارد، بنابراين راه انتقال اين بيماري نيز مانند بيماري سرماخوردگي است بنابراين در هنگام ابتلا به اين بيماري علاوه بر مصرف داروهايي كه پزشك براي بيمار تجويز مي كند، استراحت كردن مي تواند بسيار مفيد واقع شود چرا كه هم باعث كاهش علائم بيماري و بهبود بيماري و هم مانع انتقال اين بيماري به ساير افراد مي شود بنابراين به توصيه هاي پزشك در خصوص استراحت كردن بايد توجه بيشتري كرد.