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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

به مناسبت نهمین سالگرد؛

تقدیر وزیر اقتصاد از خبرگزاری مهر/ مهر با صداقت و امانتدار است

تقدیر وزیر اقتصاد از خبرگزاری مهر/ مهر با صداقت و امانتدار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر لوح تقدیر و تبریک به این خبرگزاری ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر لوح تقدیری برای این خبرگزاری ارسال کرد.

در این تقدیرنامه آمده است: " توفیق اجتماعی هر رسانه ای در تهیه، پردازش و بازتاب رخدادهای مهم در گرو برنامه ریزیهای مدبرانه و محققانه مبتنی بر مخاطب شناسی گسترده و بهره مندی از کارکنانی کارآمد، خلاق و حرفه ای است."

در این تقدیرنامه می خوانیم: ضمن تبریک نهمین سالگرد تاسیس آن خبرگزاری که در پرتو حضور مدیرانی توانمند و خبرنگاران مجرب در شفاف سازی و تنویر افکار عمومی با معیارهای صداقت و امانتداری به خصوص در عرصه اقتصادی کشور تلاشی مستمر و تحسین برانگیز داشته اند از خدامند متعال سرافرازی و توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران ارجمند را آرزومندم.

کد مطلب 1346430

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