برنامه پنج ساله آموزش و پرورش بهبهان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهبهان که در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، با اشاره به کسب رتبه های برتر در حوزه آموزشی، اداری و رتبه های علمی و کنکوری بهبهان دراستان خوزستان گفت: افق دیدها در آموزش و پرورش باید به سوی استانداردهای جهانی برود و با تعیین این افق و با تلاشهای مستمر و بی وقفه در جهت تعالی آموزش و پرورش باید به آن رسید.

وی افزود: این دستگاه باید برنامه پنج ساله شهرستان را تدوین کند تا بدانیم مقصدمان کجاست و چگونه به سوی آن حرکت کنیم.



فرماندار بهبهان تصریح کرد: آموزش و پرورش یک مطالبه و پرورش عمومی بوده و به همین باید همه دستگاه ها همکاری و تلاش کنند تا این نهاد بتواند به این مطالبه عمومی و اهداف و آرمان های نظام در عرصه آموزش و پرورش دست یابد.



باذلی محبوب عنوان کرد: در سال جاری باید با تمام توان خود منابع مالی آموزش و پرورش را فراهم سازیم تا طرح های آموزشی و فضاهای آن به نتیجه برسد.



وی با اشاره به تجلیل از نخبگان کنکور بهبهان در سالهای گذشته اظهار داشت: در این عرصه باید به گونه ای برنامه ریزی صورت گیرد که در کنکورهای آینده شاهد افزایش آمار رتبه های برتر در این شهرستان باشیم.



فرماندار بهبهان همچنین به خیرین مدرسه ساز و دیگر خیرین بهبهان اشاره و تاکید کرد: باید اقدامات خیرین را به سمت اولویتها سوق داده و سعی کنیم ازکمک آنها در زمینه هایی استفاده کنیم که نیازی از شهرستان را مرتفع کند.



باذلی با تاکید برحضور آموزش و پرورش در عرصه های فرهنگی اظهار داشت: مردم جامعه از دوران کودکی در اختیار این دستگاه بوده که باید از این زمان طولانی نهایت استفاده را در جهت هدایت کودکان و آینده سازان فردا در عرصه های مختلف از جمله عرصه های فرهنگی ببریم. آموزش و پرورش بهبهان از گذشته تاکنون غنی بوده و ایده های آن می تواند الگویی برای شهرستانهای دیگر باشد.



وی در پایان با بیان اینکه اولویت در بهبهان با مسائل زیربنایی بوده و آموزش و پرورش نیز یکی از آنهاست، گفت: آموزش و پرورش باید پروژه های خود در سال جاری را اولویت بندی و معرفی کند تا با همکاری و تلاش اعتبارات لازم را جذب کنیم.