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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

پسرکلو:

100 کلاس درس برای اسکان مسافران در مینودشت مهیا شد

100 کلاس درس برای اسکان مسافران در مینودشت مهیا شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد طرح اسکان فرهنگیان در مینودشت گفت: تعداد ۱۲ آموزشگاه با ۱۰۰ کلاس برای اسکان مسافران تابستانه در شهرستان مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پسرکلو صبح سه شنبه در ستاد اسکان شهرستان افزود: این طرح از اول تیرماه سالجاری آغاز شد و تا 10 شهریورماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: عوامل اجرایی در محل مدیریت آموزش و پرورش مینودشت  آماده پذیرش مسافران از ساعت ۱۶ بعد از  ظهرهر روز تا ۲۴ شب هستند و پذیرش بصورت اینترنتی ثبت می شود.

وی گفت: در سطح شهرستان  سه نوع آموزشگاه برای اسکان مسافران آماده شد که با درجه بندی الف،  ب- وج است که در درجه بندی الف امکاناتی چون تلویزیون، یخچال، کولر، فرش درداخل کلاسها داریم و حمام وسرویس بهداشتی بصورت مشترک را برای مسافرین ارائه می دهیم.

پسرکلو گفت: برای ارائه خدمات بهتر برای مسافران نیاز به بودجه،منابع مالی و ردیف خاص برای تجهیز مدارس مجری طرح اسکان است و آرزو می کنیم که این امر  هرچه سریعتر در شهرهای کوچک مثل مینودشت تجهیز و محقق شود.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1346447

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