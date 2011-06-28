100 کلاس درس برای اسکان مسافران در مینودشت مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پسرکلو صبح سه شنبه در ستاد اسکان شهرستان افزود: این طرح از اول تیرماه سالجاری آغاز شد و تا 10 شهریورماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: عوامل اجرایی در محل مدیریت آموزش و پرورش مینودشت آماده پذیرش مسافران از ساعت ۱۶ بعد از ظهرهر روز تا ۲۴ شب هستند و پذیرش بصورت اینترنتی ثبت می شود.

وی گفت: در سطح شهرستان سه نوع آموزشگاه برای اسکان مسافران آماده شد که با درجه بندی الف، ب- وج است که در درجه بندی الف امکاناتی چون تلویزیون، یخچال، کولر، فرش درداخل کلاسها داریم و حمام وسرویس بهداشتی بصورت مشترک را برای مسافرین ارائه می دهیم.

پسرکلو گفت: برای ارائه خدمات بهتر برای مسافران نیاز به بودجه،منابع مالی و ردیف خاص برای تجهیز مدارس مجری طرح اسکان است و آرزو می کنیم که این امر هرچه سریعتر در شهرهای کوچک مثل مینودشت تجهیز و محقق شود.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.