بمباران شیمیایی سردشت نمادی از تروریسم بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح سه شنبه با صدور پیامی به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی سردشت در هفتم تیرماه سال 66 استفاده از سلاح های شیمیایی را که توسط کشورهای غربی در اختیار رژیم بعث عراق قرار گرفت و برای کشتار دسته جمعی مردم مظلوم و بی دفاع منطقه سردشت استفاده شد، نمادی از تروریسم بین المللی به رهبری غرب عنوان کرد.

متن پیام دکتر احمدی نژاد که در مراسم سالروز این اقدام جنایتکارانه در سردشت توسط استاندار آذربایجان غربی قرائت شد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الهم عجل لولیک الفرج و العافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه

امروز در دنیا شاهد بروز پدیده ای شوم و شیطانی به نام تروریسم هستیم ، بدون تردید تروریسم ناشی از انحراف فکری و انحطاط اخلاقی و میل به سلطه بر دیگران و نمودی از جهل و خودخواهی و خروج از دایره عدالت و ارزش های انسانی است در حالی که حاکمان، گروه ها و انسان های پایبند به عدالت و ارزش های حقیقی دینی و انسانی هرگز به چنین اقدامات ضد بشری دست نزده اند.

جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه همواره مورد حملات تروریستی و آسیب ناشی از آن قرار گرفته است. منطقه سردشت به عنوان اولین منطقه در دنیا مورد هجوم و حمله شیمیایی قرار گرفته که قربانیان آن مردم غیر نظامی بوده اند.

از سلاح های شیمیایی که توسط کشورهای غربی در اختیار حزب بعث عراق قرار گرفت برای کشتار دسته جمعی مردم مظلوم و بی دفاع منطقه سردشت استفاده شد، این امر نمادی از تروریسم بین المللی به رهبری غرب است.

امروز اینجانب به عنوان خادم مردم به این صبر و شکیبایی آفرین گفته وتداوم عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مرهون زحمات و تلاش شما مردم مرزنشین دانسته و از خداوند متعال و حضرت ولیعصر (عج) توفیق و عزت روز افزون شما را مسالت دارم.

شهرستان مرزی سردشت در هفتم تیرماه سال 66 در چهار نوبت توسط هواپیماهای رژیم بعثی مورد حمله شیمیایی قرار گرفت که طی آن بیش 110 نفر شهید و پنج هزار نفر شیمیایی شدند.