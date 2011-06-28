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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

اکرمی خبر داد:

میادین بندرعباس اصلاح هندسی می شوند

میادین بندرعباس اصلاح هندسی می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس از اصلاح هندسی برخی از میادین شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی صبح سه شنبه در نشست شورای معاونین شهرداری  گفت: برای تسهیل در رفت و آمد وسائط نقلیه و کاهش در بار ترافیک، اصلاح هندسی برخی از میادین مرکزی شهر بندرعباس از جمله میدانهای 17 شهریور، ابوذر و انقلاب در دستور کار حوزه معاونت امور حمل ونقل و ترافیک شهرداری قرار گرفت و پس از بررسی همه جانبه، عملیاتی می شود.

وی افزود: بار ترافیکی پیرامون این میادین با ایجاد لاینهای جدید، کاهش می یابد و آمد و شد وسایط نقلیه نیز روان تر خواهد شد.

اکرمی اظهار داشت: این اصلاح هندسی، در راستای کاهش حجم ترافیک، آسان شدن رفت و آمد و کاهش خطرات احتمالی و حوادث رانندگی انجام می شود.

معاون امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ادامه داد: برخی از میدانهای قدیمی شهر به اصلاح هندسی نیاز دارد و با اختصاص اعتبارات لازم، مطالعات و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

اکرمی تصریح کرد: پیش از اجرای عملیات اصلاح و بهسازی میادین، محاسبات لازم برای بهبود شرایط ترافیکی، انجام می پذیرد و با اصلاح هندسی این میادین، بخش قابل توجهی از معضل ترافیک بلوارهای اصلی شهر بندرعباس کاهش می یابد.

کد مطلب 1346451

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