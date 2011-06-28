سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: برای اکران عمومی این فیلم که در گروه سینمایی آفریقا آغاز میشود، با 18 سینما در تهران قرارداد بستیم و تعدادی نیز شهرستان به زودی به سالنهای نمایش دهنده فیلم اضافه خواهد شد.
وی افزود: تیزر و آنونس این فیلم توسط مهدی سعدی ساخته شده و علی باقری و محمد روح الامین نیز طراحی پوسترها را برعهده داشته اند. از هفته آینده تبیلغات شهری، تلویزیونی و مطبوعاتی "اینجا بدون من" از هفته آینده آغاز می شود.
سعدی درباره زمان اکران "آلزایمر" احمدرضا معتمدی نیز گفت: این فیلم بعد از فیلم "آقا یوسف" در گروه سینمایی عصرجدید روی پرده میرود اما مشخص نیست همزمان با عیدفطر یا اکران دوم روی پرده میرود.
"اینجا بدون من" اقتباسی از نمایشنامه "باغ وحش شیشهای" نوشته تنسی ویلیامز است و قصه خانوادهای را روایت میکند که پای دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه این خانواده رفع مشکل اوست. پارسا پیروزفر، صابر ابر، فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، احمد ساعتچیان و وحید نفر در این فیلم ایفای نقش میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح چهرهپرداز: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی و دستیار و برنامهریز: علی ملاقلیپور، تهیهکننده: سعید سعدی.
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