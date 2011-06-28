عوامل پنهانی در صدد ریشه کنی صنعت داروی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی ملبوبی تصریح کرد: در چند سال اخیر و در سایه تلاش و کوشش خستگی‌ناپذیر پژوهشگران، محققان و دست‌اندرکاران صنعت دارویی کشور شاهد رشد چشمگیر و خیره‌ کننده در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی بوده‌ایم. به همین خاطر نیز در میان شاخه‌های مختلف بیوتکنولوژی، بخش دارویی و تجهیزات، گوی سبقت را از دیگران ربوده است.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 62 درصد بازار جهانی به فرآورده‌های بیوتکنولوژی پزشکی تعلق دارد که ایران نیز در این چرخه جایگاه ویژه‌ای را به دست آورده است. حال آنکه موفقیت این بخش در کشور ما دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها سیاستهای وزارت بهداشت است.

ملبوبی ادامه داد: حمایت بی‌دریغ وزرای پیشین از این تکنولوژی موجب رشد و تعالی صنعت دارویی کشور شده است. بطوریکه امروز شاهد جلوگیری از خروج سالانه 170 میلیون دلار ارز از کشور هستیم. رشد تعداد پذیرفته ‌شدگان دوره‌های دکترا (بالغ بر 100 نفر در سال) در این رشته موجب جلوگیری از مهاجرت دانشجویان به خارج شده و رشد انتشار مقاله در این رشته در 10 سال گذشته قابل مقایسه با دیگر رشته‌های علوم پایه کشور نیست.

وی افزود: حال آنکه با توجه به حمایتهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تولید فرآورده‌های دارویی بیوتک در کشور، بزودی شاهد کسب رتبه نخست جهان در تولید داروهای بیوسمیلار خواهیم بود. البته کسب این موفقیت منوط به همکاری سازمان غذا و داروی کشور است. این در حالی است که به رغم کارشکنیهای علنی شرکتهای بین‌المللی، داروهای بیوتک ایرانی به بازارهای بین‌المللی راه یافته است. بدون شک دشمن نیز نمی‌تواند به هیچ عنوان شاهد این موفقیتها باشد، پس همچنان به مبارزه علنی‌ اش ادامه می‌دهد. این در حالی است که متاسفانه به تازگی شاهد حمایتهای بی‌سابقه از ورود داروها بیوتکی هستیم که مشابه آن در داخل تولید می‌گردد. قابل توجه است که بیش از 140 داروی بیوتک در جهان تولید می‌شود ولی متاسفانه همان چند قلم این داروها که در کشور تولید می‌ شود در خط اول واردات قرار گرفته است.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور گفت: متاسفانه واردکنندگان دارو رقابت را با داروهایی آغاز کرده اند که از مرحله تولید پروتئین تا انتها در کشور تولید می شود. پر واضح است که هدف آنها نابودی صنعت داخل است چرا که در تاریخ همکاریهای شرکتهای بین‌المللی، هیچ شرکتی سابقه انتقال تکنولوژی کامل به یک کشور جهان سوم را در کارنامه خود نداشته است.