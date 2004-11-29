5 كانديداي مورد نظر جامعه اسلامي مهندسين نامزدهاي انتخاباتي جمعيت ايثارگران نيز هستند//تمامي جناح هاي اصول گرا در صد ند تا به يك جمع بندي برسند //وجود 50 كانديدا در جناح اصولگرايان كمي اغراق آميز است

علي يوسف پور عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين تصميمات جامعه اسلامي مهندسين درباره انتخابات رياست جمهوري گفت : بررسيها برروي 5 نفراعلام شده (ولايتي ، لاريجاني، احمدي نژاد ، محسن رضايي و توكلي ) ادامه دارد و درهفته هاي آينده دامنه بررسيها بيشترخواهد شد تا به نظر واحدي برسيم .

وي در خصوص نشست با جمعيت ايثارگران و جامعه اسلامي مهندسين در خصوص انتخابات رياست جمهوري گفت : نظر جامعه اسلامي مهندسين و جمعيت ايثارگراتن خيلي به هم نزديك است و احتمال توافق بين اين دوجناح سياسي بسيار بالا است .

يوسف پور گفت : در نشست مشترك در خصوص شيوه هاي سازنده و راهكارهاي حضورحداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و تاكيد بر پاي بندي به اهداف و اصول مشترك و لزوم تقويت مودت و دوستي ، نهادينه شدن تعامل بين همه گروههاي اصول گرا و وحدت آنها درانتخابات آينده و گسترش چنين جلسات و نيزهمفكري درجهت فراهم سازي مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

وي افزود : 5 كانديداي مورد نظر جامعه اسلامي مهندسين نامزدهاي انتخاباتي جمعيت ايثارگران نيز هستند .

علي يوسف پور عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در خصوص اظهارات عسكراولادي در خصوص وجود 50 كانديداي درجناح اصولگرايان گفت : البته كمي جنبه اغراق دارد ولي براي اين است تا افرادي ديگري براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري نيايند و به اين چند نفر كه هستند اكتفا شود .



وي در خصوص اينكه آيا امكان دارد فرد ديگري وارد عرصه بشود و مورد بررسي قرار گيرد گفت : فعلا كه كسي نيست ولي غير ممكن هم نيست و تا تعيين قطعي و اعلام كانديداي هر امكاني وجود دارد . تمامي جناح هاي اصول گرا درصدند تا به يك جمع بندي برسند و در جهت همگرايي، وفاق و همدلي تلاش مي كنند .

يوسف پور در خصوص اظهار نظرهاي متناقض از سوي دوم خدرداد درباره هاشمي رفسنجاني گفت : دوم خرداد با دو مشكل اساسي روبرو است اول بحث اعتماد و استقبال مردم است و دومين مشكل توافق روي كانديداي شاخص است بنابراين برخي از اين افراد به هاشمي رفسنجاني تمسك مي جويند وخبري كه ما داريم اين است كه درجلسه اين گروهها كروبي به شدت از سازمان مجاهدين در خصوص هاشمي رفسنجاني انتقاد كرده است و مجاهدين نيز اعلام كرده اند كه به دنبال هاشمي نيستند .