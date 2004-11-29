اواخر "آذرماه" ويا اوايل "دي ماه " كانديداي خود را اعلام خواهيم كرد// اصولگرايان با يك وحدت و اتقاق نظر كانديدايي را به مردم معرفي مي كنند

غلامرضا مصباحي مقدم سخنگوي جامعه روحانيت مبارز درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين تصميمات جامعه روحانيت مبارز براي انتخابات رياست جمهوري گفت :آخرين جلسه اي كه ما در داشتيم در خصوص انتخابات رياست جمهوري بحث شد و هماهنگ شده است كه همراه با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب كه در خصوص انتخابات رياست جمهوري در حال پيگيري، بحث و بررسي هستند مسئله را دنبال كنيم.

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه تمام تلاش ما همگامي با نيروهاي اصول گرا است گفت : معيارها و ضوابطي را براي رييس جمهور منتخب در نظر است كه با كانديداهاي مطرح شده در اين خصوص صحبت و تبادل نظر مي شود و بنا است تا پس از بررسي هاي لازم از بين آنها به يك كانديداي واحد برسيم در مجموعه نيروهاي اصولگرا انشا ءالله با يك وحدت و اتقاق نظر كانديدايي را به مردم معرفي مي كنند كه طبعا از صلاحيتهاي مورد نظر مجموعه برخوردار باشد .

وي تصريح كرد : در خصوص معرفي كانديداي مشترك بين اصولگرايان شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب با كانديداهاي مورد نظرصحبتهاي را شروع كرده و از بين آنهايك نفر انتخاب شود به بقيه هم گفته شود آنها هم همكاري كنند البته بايد يك مقدار پيش برويم تا زمان مناسب براي معرفي فرد مورد نظر برسيم ولي هنوز به جمع بندي نرسيده ايم .

وي در خصوص اينكه آيا حضور برخي افراد مي تواند در صف اصولگريان ايجاد انشعاب و به قولي مشكل كند، گفت : ما تعبير به مشكل نمي كنيم چرا كه معتقديم حضورچنين شخصيتهايي نه تنها براي نظام ايحاد مشكل نميكنند بلكه اگر درست عمل شود مي تواند مشكلاتي را نيز بر طرف نمايند اما نكته مهم اين است بزرگواران مورد نظر بارها درمذاكرات خود اعلام كرده اند بنا را بر اين بگذاريد كه ما نمي آييم بنابراين براين مبنا فعاليتهاي انتخاباتي صورت مي گيرد .

مصباحي در خصوص زمان معرفي نامزد انتخاباتي گفت : اواخر "آذرماه" ويا اوايل "دي ماه " اعلام خواهيم كرد .