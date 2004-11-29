آمدن هاشمي مضر نيست بلكه مفيد خواهد بود ودر انتخابات اثر مثبتي خواهد داشت//اول بايد به فكر راي حداكثري باشيم // احتمال تجربه موفق هشت سال پيش وجود دارد

محمد رضا خباز قائم مقام حزب همبستگي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين تصميمات همبستگي براي انتخابات رياست جمهوري گفت : هنوز در خصوص معرفي كانديدا خبري نشده است و در حال بحث و بررسي هستيم .

وي در خصوص زمان برگزاري كنگره سراسري حزب همبستگي گفت : هنوز زمان مشخص نشده است امامقدمات را براي جلسه شوراي عالي حزب آماده كرديم تا زمان، مكان و نحوه برگزاري را مشخص كنيم .

خباز در باره اجماع گروههاي دوم خرداد گفت : رايزني ها ادامه دارد اما اجماع از اين به بعد كار سختي است بايد به اين نكته توجه كرد كه در مورد آقاي موسوي اجماع آسان بود چون هم شرايط داخلي كشورو مردم سابقه خوبي از عملكرد آقاي موسوي داشتند وهم گروههاي سياسي اصلاح طلب به ايشان علاقمند بودند و اجماع روي وي پيشاپيش انجام گرفته بود . درست است كه مجمع روحانيون براي دعوت از موسوي پيش قدم شده بود ولي هر گروهي سبقت مي گرفتند تا در اين كار خير و مهم پيش قدم باشند.



خباز تصريح كرد : ولي براي هيچ يك از كانديداي ديگر اين موضوع هنوز تحقق پيدا نكرده است و اجماع وجود ندارد البته نمي شود گفت محال است ولي مي توان براي آن احتمالاتي را مد نظر داشت .

محمد رضا خباز قائم مقام حزب همبستگي تصريح كرد: براي اجماع ميان گروههاي دوم خرداد دو تا احتمال است ؛ اول اينكه دوم خرداد احساس كنند رقيب اصلاح طلبان يعني محافظه كاران روي يك نفر به توافق برسند اگر هم چين كاري اتفاق بيفتد اصلاح طلبان نيز روي يك نفر توافق خواهند كرد در حال حاضر نيز در بين آنها 7 نفر مطرح شده اند و رقيب ما روي هيچ كس هنوز به توافق نرسيده اند بنابراين اصلاح طلبان كار را جدي تلقي نمي كنند ولي اگر آنها يك دفعه روي فرد خاصي به توافق برسند دوستان ما هم برخي از انتظارات و پيش شرطهاي خود را كنار خواهند گذاشت و زودتر به توافق مي رسند .

قائم مقام حزب همبستگي تصريح كرد : احتمال ديگر هم كه نمي خواهم بگويم ضعيف است يا خير.، ولي اين احتمال تجربه شده و موفقي است . هشت سال پيش مانند همين روزها همين حالت را داشتيم در سال 75 مانندكمي ديرتراز اين روزها موسوي اعلام كرده بود كه نمي آيد و همه از اين مسئله كلافه و سر درگم شده بودند بنابراين از ناچاري و نا علاجي به دنبال خاتمي رفتند ولي وي نپذيرفت حتي آقاي خاتمي در جلسات اول گفتند كه بيش از 2 تا 3 ميليون راي بيشتر نمي آورند ولي اصلاح طالبان روي خاتمي توافق كردند و 8 سال ناخداي اين كشتي خاتمي بود بنابراين اينكه اين تجربه تكرار شود هست و چيزي محالي نيست و ممكن است .

وي افزود : بعيد نيست كه اگر اصلاح طلبان روي فردي از افراد موجود توافق نرسند يك دفعه چهره جديدي ماند خاتمي بيايد و همه روي آن متفق القول شوند اگر از اين دو حالت بگذريم امكان توافق وجود ندارد .

محمد رضا خباز قائم مقام حزب همبستگي در خصوص اظهار نظرهاي مختلف در باره حضور هاشمي رفسنجاني و تاثير حضور وي در انتخابات رياست جمهوري گفت : اول بايد بداينم از انتخابات چه چيزي را مي خواهيم در واقع همه گروهها چه اصلاح طلبان و چه محافظه كاران و هر كس كه دل در گروي اين انقلاب دارد و آرزوي سربلندي نظام را دارد و اگر به دنبال سخناني رهبر انقلاب در روز عيد فطركه اعلام كردند هستيم كه همه هستيم؛ انتخابات بايد حداكثري باشد بنابراين نه تنها از هاشمي بلكه بايد از حضورهمه استقبال كنيم.

خباز گفت : هر چقدر تعداد كانديداهاي بيشتر باشد يقينا بر رونق انتخابات و بر انتخابات حداكثري خواهد افزود بنابراين هاشمي بيايد بايد خوشحال بود و از ديگران هم بايد استقبال كرد و خوشحال بود چون هر كس كه وارد عرصه انتخابات شود بسته به وزن او تعدادي به پاي صندوقها خواهند آمد گرچه وزنها يكسان نيستند ولي هر وزني تعدادي طرفدار دارد اين است كه وقتي مي گويم عيبي ندارد كه رجل سياسي را زن هم تفسير كرد و اگر كانديداي زن هم داشتيم رونق انتخابات بيشترمي شود .

وي تاكيد كرد : بعد از اين حالت گروهها و افراد بايد به فكر اين باشند كه كانديداي آنها راي بياورد ولي اول بايد به فكر راي حداكثري باشيم اگر ديدگاه اين باشد حرف سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درست در مي آيد كه حضور هاشمي در انتخابات موثر است بله واقعا موثر خواهد بود هاشمي هنوز هم در كشور طرفدار دارد.



خباز گفت : اينكه برخي جلوجلو گارد گرفتند كه هاشمي نياييد يا هاشمي بيايد بايد خود هاشمي تصميم گيري و ارزيابي نمايد زيرا خود ايشان دو دور رييس جمهور، دو دور رييس مجلس و هم اكنون هم رييس مجمع هستند. آمدن وي مضر نيست مفيد خواهد بود ودر انتخابات اثر مثبتي خواهد داشت و بر استقبال مردم و شكوه انتخابات خواهد افزود .