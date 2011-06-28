چشم پدر قربانی اسید پاشی دخترش شد

محمد شکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دختری به سوی صورت پدرش اسید پاشیده و این حادثه موجب از بین رفتن بینایی یک چشم و آسیب دیدن شدید پوست صورت و گردن پدر انجامیده است.

دادستان سراب افزود: هرچند که پدر از شکایت خود صرف نظر کرده اما پرونده بعد از پایان تحقیقات در اختیار قاضی دادگستری قرار خواهد گرفت تا جنبه های عمومی جرم مورد بررسی قرار گیرد.

خبرنگار مهر در سراب در گفتگو با دختری که با عمل خود بینایی پدرش را نشانه رفته بود به بررسی چگونگی ماجرا پرداخت.

این دختر که کبری نام دارد، گفت: در 17سالگی به ازدواج مردی درآمدم که ساکن تهران بود.

وی افزود: بعد از یک سال زندگی مشترک با او متوجه اعتیاد شوهرم به تریاک شدم و سرانجام این اعتیاد به قهر از خانه مشترک انجامید.

این دختر که 21 سال دارد، در حالی که در اثنای مصاحبه گریه می کرد، از عمل ارتکابی خود اظهار ندامت کرده و قسم یاد کرد که کارش از قبل برنامه ریزی شده نبود و بعد از بگو مگو با پدرش محلول لوله بازکن را به سوی صورت او پرتاب کرده است.

کبری ادامه داد: از زندگی کلافه شده بودم و از طرفی خانواده نیز پیگیر پرونده طلاقم نبودند و از سوی دیگر شوهرم نیز پیام می داد که مجددا به خانه او بازگردم.

این دختر در مورد اینکه چگونه اسید پاشی را یاد گرفته بود که آن را وسیله فرو خوردن خشم خود ساخته منکر برنامه ریزی قبلی شد و باز تاکید کرد که او اسید را نمی شناسد و فقط به طور غیر عمدی محلول لوله بازکن را به سمت پدرش پرت کرده است.

اما پدر این دختر که نگاه کردن به سر و صورتش دل هر انسانی را به درد می اندازد با بغضی در گلو گفت: وی از شکایت خود صرف نظر کرده و نمی خواهد دخترش در زندان بماند.

عزیز چشم راستش کاملا کور شده و پوست سر و گردنش حالت طبیعی خود را از دست داده است.

وی که شغلش کارگری است، ادامه داد: شوهر دخترش مرد کار و زندگی نبود و او غم و نگرانی دخترش را داشت.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال ضرب و شتم دخترش گفت: هرگز به روی دخترش دست بلند نکرده و خیرخواه او بوده است.

این پدر البته در خصوص اعتیاد داماد و اصرار دخترش برای جدایی از وی اظهار نظر نکرد.

این پدراز رئیس دادگستری سراب خواست تا دخترش را آزاد کند و قول داد که خواسته دخترش هرچه که باشد آن را خواهد پذیرفت.

از طرف دیگر خبرنگار مهر در مورد محلول لوله بازکنی که دختر مدعی خرید آن از داروخانه بود از یک پزشک داروساز سئوال کرد که وی گفت: ترکیب اصلی آن اسید هیپوکلریک است که خاصیت سوزندگی زیادی ندارد و بعید به نظر می رسد که این محلول به جراحت آن چنانی انجامیده باشد.

تحقیقات در این مورد ادامه دارد.