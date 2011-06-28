کیاقدمی از همراهی تیم وزنه برداری جوانان بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق درحالی رخ داد که کیا قدمی طی 4 ماه گذشته حضور مستمری در اردوی تیم های ملی داشت و براساس رکوردهایی که در تمرینات به ثبت رسانده بود از بخت های کسب مدال تیم وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مالزی به شمار می رفت.



به دنبال بازماندن کیا قدمی از همراهی تیم وزنه برداری، کورش باقری نام ایوب مرادی ملی پوش دسته 85 کیلوگرم را جایگزین او کرد.



تا این لحظه مشکل خروج از کشور کیانوش رستمی، دارنده مدال طلای رقابت های سال گذشته قهرمانی جوانان جهان نیز برطرف نشده و این احتمال وجود دارد که تیم وزنه برداری کشورمان از همراهی یکی از شانس های مسلم کسب مدال طلای خود در مالزی باز بماند و با تیمی 7 نفره در مسابقات شرکت کند.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 10 تا 17 تیر ماه در پنانگ مالزی برگزار می شود.