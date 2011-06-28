ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مغایر با آمایش سرزمین آذربایجان شرقی است

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، آمایش سرزمین را برنامه ریزی برای شهرسازی و توسعه، سازمان دادن به نحوه اشغال فضا، تعیین محل سکنای انسان‌ها و کنش‌های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی و اقتصادی بیان کرد و افزود: بر اساس این تعریف، نقطه ای که قابلیت تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی در آذربایجان شرقی را داشته باشد وجود ندارد و گواه این ادعا، طرح آمایش سرزمین آذربایجان شرقی است.

وی افزود: بی توجهی به رعایت مفاد طرح آمایش سرزمین باعث برهم خوردن چارجوب شهری شده و هدفگذاری برای رفع محرومیت از مناطق دورافتاده را با چالش های اساسی مواجه خواهد کرد.

این متخصص جغرافیای شهری به نظریه "بسط تمرکز" اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این نظریه فعالیت های اقتصادی باید به خارج از شهرهای بزرگ هدایت شود در حالیکه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در "سهلان" از توابع تبریز، فعالیت های اقتصادی در این کلانشهر توسعه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه تبدیل سهلان به منطقه ویژه اقتصادی در تعارض با اصل تمرکززدایی از شهرهای مادر است، توضیح داد: سوق دادن فعالیت های اقتصادی به مراکزی دورتر از کلانشهرها در ضمن امکان سنجی جمعیت و دیگر مولفه ها مورد تاکید است اما اصرار بر ایجاد منطقه ویژه ای بنام سهلان در مجاورت تبریز حکایت از بی توجهی به این بحث علمی دارد.

پورمحمدی اضافه کرد: با توسعه فعالیت های اقتصادی در اطراف کلانشهر تبریز نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه بر میزان مشکلات افزوده می شود و به این ترتیب مناطق محروم، محروم تر و مناطق با رفاه نسبی، مرفه تر خواهند شد.

این استاد دانشگاه افزود: باید مسئولان با احساس مسئولیت بیشتر، تمام تلاش خود را بر عملیاتی کردن ایده تمرکززدایی قرار دهند و از طرح مسایلی که موفقیت این اصول پذیرفته شده را تحت الشعاع قرار می دهد، پرهیز کنند.

وی تمرکز بر پشتیبانی از قطب های صنعتی و اقتصادی موجود در آذربایجان شرقی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید توسعه قطب های موجود به جای تلاش برای تاسیس قطب های نوبنیاد در اولویت کاری مسئولان باشد تا کارکرد این قطب ها، تضعیف نشود.

مجلس در یکی از مصوبات اخیرش ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی در سهلان، مراغه، بستان آباد و سراب را تصویب کرد. هم اکنون دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستندات و مدارک مورد نیاز برای ارائه و دفاع در جلسه هیئت وزیران برای تصویب نهایی این مناطق را از استانداری آذربایجان شرقی درخواست کرده است.