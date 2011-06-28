مازندران آماده برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد شد

اصغرثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم های سرمایشی سالن شش هزارنفری سید رسول حسینی محل برگزاری این مسابقات تجهیز شده و مشکلی برای گرم بودن سالن وجود نخواهد داشت.



وی، برگزاری مسابقات مهم مرحله نهایی انتخابی ملی کشتی آزاد باشگاه های کشور را از مطالبات جدی مردم مازندران اعلام کرد و افزود: مازندران مهد کشتی ایران است و این حق مازندران بوده که پس از سالها مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را میزبانی کند.



رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: این رقابت ها ازصبح چهارشنبه هشتم ونهم تیرماه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری برگزارمی شود.



ثمربخش افزود: براساس اعلام فدراسیون کشتی بیش 116 کشتی گیر استانهای مختلف در این رقابت ها برای پوشیدن دوبنده تیم ملی بر روی دو تشک با هم رقابت خواهند کرد.



رئیس هیئت کشتی مازندران ادامه داد: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد کشور در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار می شود و نفرات برگزیده این مسابقات با صلاحدید کادر فنی، به اردوی آماده سازی تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی استانبول دعوت می شوند.



ثمربخش به حضور 43 کشتی گیرمازندرانی درمرحله انتخابی تیم ملی کشتی آزاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: مازندران ازاین حیث بیشترین تعداد کشتی گیران را در مرحله انتخابی دارد.



وی ابرازامیدواری کرد: آزادکاران استان بتوانند درخشش قابل قبولی داشته باشند و در اوزان مختلف به عضویت تیم ملی درآیند.



رئیس هیئت کشتی مازندران، از مردم و تماشاچیان واقعی کشتی این استان خواست در برگزاری باشکوه تر این مسابقات همکاری داشته باشند و بدون توجه به مسائل به حمایت شان از کشتی گیرای استان بپردازند.