وزارت بهداشت بر تو ليد لواشك بيشتر از فراورده هاي خوني نظارت دارد

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: سازمان انتقال خون خودش فراورده هاي خوني را توليد مي كند و خودش هم نظارت مي كند، بديهي است كه هيچ شركت اروپايي اين شيوه جمع آوري را تاييد نمي كند.

وي تصريح كرد: اين روش در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست. پلاسماي خوني كه از ايران به كشورهاي اروپايي براي ساخت فراورده هاي خوني فرستاده مي شود، مورد بررسي دقيق قرار نمي گيرد و اين امر باعث مي شود كه بيماران نتوانند از اين فراورده ها استفاده كنند.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران خاطر نشان كرد: هر پلاسمايي كه خارج از ايران تبديل به فراورده هاي خوني مي شود بايد تحت ليسانس يك شركت معتبر اروپايي و با نام تجاري آن شركت توليد شود، اما تجربه ثابت كرده است هيچ شركت اروپايي حاضر نيست نام تجاري خود را بر روي محصولاتي كه با استفاده از پلاسماي فرستاده شده ازايران ساخته مي شود، بزند.

احمد قويدل گفت: كانون هموفيلي ايران طي تماسي كه با نماينده شركت "اكتافارما" داشته است اعلام كرده كه اگر اين شركت نام تجاري خود را بر روي داروهاي توليدي نزند، در ايران از اين دارو استفاده نخواهد شد.

وي افزود: اين در حالي است كه شركت اكتافارما از پايگاه انتقال خون ايران بازديد كرده است، اگر آن ها كيفيت پلاسماي توليدي در ايران را تاييد كرده اند پس بايد داروي ساخته شده در اين شركت با نام تجاري شركت فوق روانه بازار شود.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران خاطر نشان كرد: بيماران هموفيلي در شيراز توماري را با امضاي 50 نفر به مسئول امور بيماران خاص در استان فارس تقديم كرده اند و در آن نامه قيد شده است مگر خون بيماران تهراني رنگين تر از بيماران شهرستاني است كه داروي بدون پروانه ساخت در تهران توزيع نمي شود، اما در شهرستان ها توزيع مي شود و بيماران شهرستاني را مجبور به استفاده از اين دارو مي كنند.

وي تصريح كرد: در اين تومار آمده است اگر هر چه سريعتر به اين وضعيت رسيدگي نشود بيماران هموفيلي شيراز به نشانه اعتراض به اين وضعيت تحصن خواهند كرد.

احمد قويدل در پايان گفت: پيرو نامه اي كه كانون هموفيلي ايران به اداره كل نظارت بر دارو و غذا فرستاده است اين اداره كل جلسه اي را براي روز شنبه با اين كانون ترتيب داده است كه اميدواريم در اين جلسه به نتايج خوبي برسيم.