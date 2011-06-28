شهید بهشتی در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی همواره پیشتاز بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره بر لزوم گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی بر ترویج و تبیین افکار متعالی وی تاکید کرد .

داننده افزود : شهید بهشتی علاوه بر فعالیتهای گسترده اجتماعی و سیاسی، در عرصه فرهنگ نیز فعالیتهای چشمگیری داشته و تاثیرگذاری کتابها، مقالات و آثار برجسته وی در روند پیشرفت و استحکام انقلاب اسلامی محسوس و مشهود است .

وی تاکید کرد : ابعاد مختلف زندگی علمی و فرهنگی شهید بهشتی نشانگر سیره و روش منحصربفرد وی در هدایت جامعه و تبیین فرهنگ و تفکر اسلامی منبعث شده از خط امام خمینی ( ره ) است .

داننده گفت : شهید بهشتی همواره برای تحقق یک جامعه اسلامی تلاش می کرد و اندیشه ها و افکار متعالی وی به عنوان عالمی فرهیخته و صاحبنظر همواره راهگشا و هدایتگر بوده است .

وی تدوین قانون اساسی را مهمترین و ارزشمندترین اثر شهید بهشتی عنوان کرد و گفت : نقش بی‌بدیل مدیریت آگاهانه و عالمانه شهید بهشتی برکسی پوشیده نبوده و عدالت محوری وی باید نصب العین همگان باشد .

داننده از برگزاری سومین دوره مسابقه کتابخوانی از زندگینامه شهید بهشتی همزمان با هفتم تیر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و گفت: ‌سوالات این مسابقه به همراه یک حلقه سی دی که حاوی مطالبی در موضوع های زندگینامه و سال شمار زندگی شهید بهشتی از دیدگاه امام ( ره ) ، کارنامه علمی و عملی شهید بهشتی، شهادت و وصیت نامه شهید بهشتی، تبیین نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی و عکسهای وی است مابین ادارات و در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی توزیع می شود .