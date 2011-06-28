ظرفیت تولید فلزات اساسی تا 169 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌محمد مسعود سمیعی نژاد در آستانه فرارسیدن روز صنعت و معدن به اقدامات انجام شده طی 9سال اخیر اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال 1381 میزان ظرفیت تولید فلزات اساسی فولاد خام،‌مس و‌آلومینیوم کشور به ترتیب 163 ،‌41،‌169 و 155درصد رشد یافت.

به گفته وی ،‌ در شرایطی که ظرفیت تولید فولاد خام در شروع فعالیت های این سازمان 7میلیون و 850هزار تن بود با تدابیر انجام شده اکنون ظرفیت تولید این فلز پرمصرف به بیش از 20 میلیون تن افزایش یافته است.

سمیعی نژاد ادامه داد : میزان ظرفیت تولید مس کاتد نیز از 170هزار به 240هزار تن ‌،آلومینیوم از 170هزار به 457هزار تن و همچنین ظرفیت تولید سنگ آهن از 10 میلیون و 800هزار تن به 27میلیون و 500هزار تن رسیده است.

سرپرست ایمیدرو اشاره ای نیز به برنامه های توسعه ای این سازمان در کل کشور کرد و افزود: در سال 1394 نیز ظرفیت های فعلی تولید با رشد چشمگیر مواجه می شوند به طوری که ظرفیت تولید در بخش فولاد با 120 ،‌مس کاتد با 87 ،‌آلومینیوم با 99 و سنگ آهن با 65درصد رشد همراه می شوند.

سمیعی نژاد خاطر نشان کرد: با اجرای برنامه های توسعه ای و اقداماتی که هم اینک در جریان است، ظرفیت تولید فولاد خام به بیش از 45 میلیون تن ،‌مس کاتد به 448هزار تن ‌،آلومینیوم به 910هزار تن و همچنین سنگ آهن به 45.5میلیون تن افزایش می یابد.