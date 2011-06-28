اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور انجام شد و نماینده استان یزد با تیمهای شهرکرد، جهرم، شیراز و قم همگروه شد.

مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، چهاردهم و پانزدهم مهر ماه سال جاری آغاز و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

در این قرعه کشی 12 تیم حاضر در این رقابتها در سه گروه چهار تیمی با هم به رقابت می پردازند.



مظفری زاده داور مسابقه نهایی اربیل عراق و تیم اندونزیایی شد



کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، سعید مظفری‌ زاده را در امر قضاوت دیدار تیمهای اربیل عراق و پرسیپورا جایاپورا اندونزی که روز سه شنبه، پنجم مهرماه سال جاری در ورزشگاه حریری اربیل برگزار می شود، انتخاب کرد.

رسول فروغی و سعید علی نژادیان، مظفری زاده را در قضاوت این دیدار همراهی می کنند.



داور ذخیره این بازی نیز یدالله جهانبازی، دیگر داور کشورمان است که تیم داوری مظفری زاده و کمکهایش را همراهی خواهد کرد.



دیدار رفت دو تیم پرسیپورا جایاپورا اندونزی و اربیل عراق روز پنجشنبه 22 شهریورماه 1390 در ورزشگاه ماندالا کریدا شهر جایاپورا اندونزی برگزار می شود.



انتصاب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان تفت



رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان تفت از سوی رئیس هیئت استان یزد منصوب شد.



بنابر حکمی از سوی کاظم صوابیه، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان یزد، علی خاوریان به عنوان رئیس هیئت شهرستان تفت منصوب شد.



رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان در این حکم ابراز امیدواری کرده است: با توکل به خداوند و بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد در پیشبرد این رشته در شهرستان تفت گامهای بزرگی را بردارید.



یزد میزبان مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور



مسابقات بسکتبال بانوان رده سنی نوجوانان منطقه پنج کشور به میزبانی استان یزد در حال برگزاری است.



این مسابقات با حضور تیم هایی از استانهای کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در سالن تختی یزد به مدت سه روز برگزار می شود.

در نخستین بازی این مسابقات دو تیم یزد و چهار محال بختیاری به مصاف هم رفتند که در پایان تیم یزد با نتیجه 56 بر 50 تیم چهار محال و بختیاری را شکست داد.