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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۰:۱۱

شيخ محمد طنطاوي، شيخ الأزهر:

تروريسم خواندن اسلام برخاسته از جهل و دشمني است

شيخ محمد طنطاوي، شيخ الأزهر در ديدار با هيئت ديدار كننده اندونزي از الأزهر تأكيد كرد: افراد و گروه‌هايي كه اسلام را تروريست و حامي خشونت مي‌دانند يا نسبت به حقيقت جاهلند و يا داراي نيت‌هاي خصمانه‌اند.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، طنطاوي در اين ديدار با بيان اين كه اسلام با تمام مذاهب و مكاتبش با ترور و خشونت مخالف است، تأكيد كرد: مبارزه با ظلم، ترور، خشونت و ايستادگي در برابر هر نوع كشتار انسان‌هاي بي‌گناه براي رسيدن به اهداف شخصي و گروهي، همواره مورد تأكيد اسلام به پيروانش بوده و اين دين، دين عدل و رحمت و احسان است.

شيخ الأزهر در اين ديدار ابراز اميدواري كرد ملت‌هاي غير مسلمان نسبت به شايعه‌ پراكني افرادي كه يا از روي جهل و ناداني و يا از روي عمد و غرض‌هاي سوء، اسلام را دين ترور و بي‌رحمي معرفي مي‌كنند، اهميت ندهند.

طنطاوي تأكيد كرد: دانشجويان الأزهر همواره بدون تعصب به مذهب و يا مكتبي در حال پژوهش در امور ديني هستند و از اخلاق حسنه‌اي برخودارند.

هيئت اندونزيايي ديدار كننده با طنطاوي نيز از وي به خاطر زحمات و تلاش‌هاي پيوسته در الأزهر تشكر و قدرداني و ابراز اميدواري كردند اسلام همواره بدون شائبه و تهمت‌هاي ناروا در دنيا گسترش يابد.

 

کد مطلب 134659

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