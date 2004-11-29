تروريسم خواندن اسلام برخاسته از جهل و دشمني است

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، طنطاوي در اين ديدار با بيان اين كه اسلام با تمام مذاهب و مكاتبش با ترور و خشونت مخالف است، تأكيد كرد: مبارزه با ظلم، ترور، خشونت و ايستادگي در برابر هر نوع كشتار انسانهاي بيگناه براي رسيدن به اهداف شخصي و گروهي، همواره مورد تأكيد اسلام به پيروانش بوده و اين دين، دين عدل و رحمت و احسان است.
شيخ الأزهر در اين ديدار ابراز اميدواري كرد ملتهاي غير مسلمان نسبت به شايعه پراكني افرادي كه يا از روي جهل و ناداني و يا از روي عمد و غرضهاي سوء، اسلام را دين ترور و بيرحمي معرفي ميكنند، اهميت ندهند.
طنطاوي تأكيد كرد: دانشجويان الأزهر همواره بدون تعصب به مذهب و يا مكتبي در حال پژوهش در امور ديني هستند و از اخلاق حسنهاي برخودارند.
هيئت اندونزيايي ديدار كننده با طنطاوي نيز از وي به خاطر زحمات و تلاشهاي پيوسته در الأزهر تشكر و قدرداني و ابراز اميدواري كردند اسلام همواره بدون شائبه و تهمتهاي ناروا در دنيا گسترش يابد.
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