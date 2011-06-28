به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت لایحه ادغام شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت را در دستور کار داشتند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در آغاز بررسی این دو فوریت در دفاع از آن گفت: ادغام وزارتخانه‌ها هرچه زودتر باید شکل گیرد تا از تزلزل در ساختار مدیریتی وزارتخانه‌ها جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که دو فوریت این لایحه امروز به تصویب برسد کلیات و جزئیات آن در جلسه چهارشنبه بررسی خواهد شد و در ایام تعطیلات تابستانی مجلس وزارتخانه‌های مذکور تشکیل می‌شود و پس از تعطیلات دولت وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی می‌کند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: ضرورتی وجود ندارد که این لایحه به صورت دو فوریتی بررسی شود. هم اکنون وزیر رفاه و صنایع نداریم. کار مردم روی زمین مانده است. این چه سال جهاد اقتصادی است؟

وی تاکید کرد:‌ این لایحه از آنجا که لایحه مهمی است باید کار کارشناسی روی آن انجام شود و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

مهدی سنایی نماینده نهاوند در ادامه جلسه در تذکری به هیئت رئیسه گفت: در امور مهمی مثل ادغام وزارتخانه‌ها دو ماه است که به صورت بلاتکلیف عمل می‌کنیم. بهتر است کمیته‌ای بین مجلس و دولت شکل بگیرد تا مسئله ادغام‌ها حل شود و به این شیوه ادغام وزارتخانه‌ها انجام نشود.

علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق نیز در تذکری بررسی دو فوریتی این لایحه را خلاف شان مجلس دانست و گفت:‌ کجای این بحث فوریت داشت.

وی افزود: ‌ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسی می‌خواهد بایدها و نبایدهای آن باید مشخص شود. دولت در برنامه چهارم توسعه دو سال وقت داشت تا ادغام وزارتخانه‌ها را انجام دهد حال چرا به خاطر پایان مهلت سرپرستی وزارتخانه‌ها ما باید یک ماهه کار ادغام‌ها را انجام دهیم؟

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز سه شنبه را عهده دارد بود در پاسخ به اولیا گفت: من نباید اعلام موضع کنم اما فوریت بالاست. خلاف شان مجلس هم نیست. مدت سرپرستی وزارتخانه‌ها یک ماه مانده و ما یک ماه فرصت داریم هم ادغام وزارتخانه‌ها را به تصویب برسانیم، هم دولت وزیر به مجلس معرفی کند و هم برای وزیر رای گیری شود.

سپس محمد دهقان نماینده چناران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: اگر در یک فضای عادی بودیم دولت باید طی دو سال کار کارشناسی موضوع ادغام‌ها را پیگیری می کرد اما در حال حاضر شرایط ما عادی نیست حوادث اخیر کشور به گونه‌آی شده است که تعدادی از وزیران ثبات ندارند و این باعث بی ثباتی در وزارتخانه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه بی‌ثباتی در وزارتخانه ها در محیط کسب و کار هم تاثیر منفی داشته است و ریسک را هم افزایش داده،‌ گفت:‌علاوه بر این به خاطر تحریم ها و هدفمندی یارانه‌ها برخی بنگاه‌های تولیدی هم تحت فشار هستند این باعث می‌شود اثر تحریم‌ها و رکود حاصل از هدفمندی تشدید شود و دود آن به چشم مردم می‌رود.

دهقان گفت: هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که تکلیف وزارتخانه‌ها را هرچه زودتر معین کنیم و این بی‌ثباتی را برطرف کنیم.

جمشید انصاری نماینده زنجان در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: سخن موافقان و نماینده دولت این بود که با رای به دو فوریت این لایحه بلاتکلیفی وزارتخانه‌ها برطرف شود و لازم است که مجلس در این کار همکاری کند.

وی گفت: موافقان معتقدند اگر فردا موضوع ادغام وزارتخانه‌ها به تصویب برسد اختلالی که در وضعیت 4 وزارتخانه ایجاد شده رفع می‌شود و دولت می‌تواند در اسرع وقت وزیران را معرفی کند در حالی که مسایل بسیاری مهمی در این وزارتخانه‌ها وجود دارد که اگر به آنها پرداخته نشود ممکن است اختلال در اداره وزارتخانه‌ها را شاهد باشیم.

انصاری گفت: فکر می‌کنم به دلیل برخی نکات مهمی که در ریز وظایف این وزارتخانه‌ها قرار دارد بهتر است به جای دو فوریت با یک فوریت این لایحه موافقت شود تا پس از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار گیرد.

هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با دو فرویت این لایحه گفت: 4 وزارتخانه ما بلاتکلیف هستند و در صورتی که به دو فوریت این لایحه رای ندهیم با بی ثباتی بیشتری در وزارتخانه‌ها مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: مسئولی که باید برای کارها برنامه ریزی کند جدیت و اثربخشی نخواهد داشت و همچنین تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها نیز فشار بیشتری به اقتصاد وارد می کند که باید این اوضاع ساماندهی شود و محیط اقتصاد را باثبات و امن کنیم.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر به دو فوریت رای ندهیم قطعاً فوت وقت و خسارت احتمالی بیشتر می شود این در حالی است که باید امسال کارهای مهمتری انجام دهیم و فضای کسب و کار را مناسب کنیم.

کواکبیان نماینده سمنان در تذکری با اسناد به ماده 160 آیین نامه دخلی مجلس مبنی بر ضرورت ارایه طرح‌ها و لوایح به صورت فوریتی گفت:‌این ماده می گوید بحث دو فوریت برای جلوگیری از خسارت احتمالی یا فوت وقت است در حالی که درباره این لایحه هیچ فوت وقتی پیش نمی‌آید.

کواکبیان ادامه داد: اگر فردا این لایحه مصوب شود معرفی وزیر جدید قطعاً دو- سه هفته آینده خواهد بود و هیچ اتفاق مهمی در این مدت نخواهد افتاد.

وی از نمایندگان خواست به دو فوریت لایحه رای ندهند.

باهنر در پاسخ به کواکبیان گفت:‌ ضرورت دو فوریت این لایحه به این دلیل است که مهلت سه ماه سرپرستی وزارتخانه‌ها رو به اتمام است. این که مقصر چه کسی بوده و چرا این اتفاق افتاده دوستان در جریان هستند.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات نمایندگان نسبت به دو فوریت این لایحه مجلس شورای اسلامی با 149 رای موافق، 20 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با دو فوریت این لایحه موافقت کرد.

پیش از این 200 نماینده مجلس در طرحی خواستار تعویق دو ساله ادغام وزارتخانه ها شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه (فردا) کلیات و جزئیات این لایحه دو فوریتی را مورد بررسی قرار می‌دهند.