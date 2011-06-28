دشمنان از تولید داروهای بیوتک در ایران نگرانند

دکتر فریدون مهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رشد بسیار خوب و چمشگیر کشور در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی موجب شد تا 10 قلم داروی بیوتک به بازار داخلی بیاید که بالغ بر 170 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در سال به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به حمایتهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پتانسیل ایجاد شده در زمینه تولید داروهای بیوتک در کشور، افزود: پیش بینی می کنیم با ادامه این روند میزان صرفه جویی ارزی از محل داروهای بیوتک به 400 تا 450 میلیون دلار در سال برسد.

مهبودی تاکید کرد: واضح است که منافع مالی و پتانسیل علمی که در کشور فراهم شده است، توسط دشمن تخریب شود. زیرا داروهای بیوتک ایران بزودی وارد بازار جهانی می شود و غرب نمی تواند در مقابل این حرکت ساکت بماند. از همین رو به واسطه سرمایه گذاریهایی که در سایر کشورها انجام داده است، قصد مقابله با ایران را دارد.

رئیس شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور با اشاره به واردات 9 قلم داروی بیوتکنولوژی از کشور آرژانتین، افزود: این کشور صاحب شهرت در زمینه تولید این قبیل داروها نیست. ضمن اینکه برای صادرات یک دارو، باید اجازه فروش در کشور مبداء وجود داشته باشد که متاسفانه داروهای وارداتی از آرژانتین، اجازه فروش در این کشور را ندارند.

مهبودی با خطاب قرار دادن وارد کنندگان 9 قلم داروی بیوتک از آرژانتین، گفت: اگر واردکنندگان عرق ملی داشته باشند، می روند و 140 قلم داروی دیگر بیوتکنولوژی را تولید می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تا امروز هیچ مشکلی از نظر کیفی و کمبود این 9 قلم دارو در کشور وجود نداشته است، ادامه داد: داروهای بیوتکنولوژی این ویژگی را دارند که اگر تفاوتی در آنها باشد، در آزمایشگاه مشخص می شود.

مهبودی با اشاره به حمایت دولت از شرکتهای دانش بنیان در کشور، افزود: با توجه به اینکه قرار است دولت در سال آینده 3 میلیارد دلار به این شرکتها بدهد، خطرش متوجه بازار غرب است و از شرکتهای چند ملیتی از این بابت متضرر خواهند شد.

وی با بیان این موضوع که صنعت بیوتکنولوژی همانند انرژی هسته ای دو لبه دارد، گفت: صنعت بیوتکنولوژی در هر کشوری ایجاد شود مثل موضوع هسته ای، دشمنانی را خواهد داشت.