به گزارش خبرنگار مهر، هاشم نهامین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه روز پیش، مخبران محلی از تصمیم‏گیری عده‏ای برای فروش قطعه سنگی تاریخی در این استان خبر دادند که یگان حفاظت نیز با پیگیری به موقع وارد عمل شد و به‌عنوان خریدار با فروشندگان این شیء تاریخی وارد معامله گردید.

وی با اشاره به اینکه پس از قیمت‏گذاری و هنگام تحویل این شیء، سوداگران به دام افتادند، تصریح کرد: در این عملیات دو نفر که قصد فروش این سنگ را داشتند، دستگیر شدند.

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، تصریح کرد: پیش‏بینی می‏شود این سنگ متعلق به دوران صفوی باشد، اما برای تعیین قدمت دقیق آن نیاز به کارشناسی‏های بیشتری است.

نهامین با بیان اینکه در سال‌جاری این یگان همچنین موفق به کشف و ضبط 78 قلم شیء تاریخی شده است، افزود: ضبط 20 قطعه سکه تاریخی متعلق به دوران اشکانی، سلوکی، یونان قدیم، ایلخانی، صفوی، قاجار و معاصر، از آخرین اقدامات این یگان قبل از توقیف سنگ تاریخی حجاری شده به‌شمار می‏‌رود.

