به گزارش خبرنگار مهر، هاشم نهامین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه روز پیش، مخبران محلی از تصمیمگیری عدهای برای فروش قطعه سنگی تاریخی در این استان خبر دادند که یگان حفاظت نیز با پیگیری به موقع وارد عمل شد و بهعنوان خریدار با فروشندگان این شیء تاریخی وارد معامله گردید.
وی با اشاره به اینکه پس از قیمتگذاری و هنگام تحویل این شیء، سوداگران به دام افتادند، تصریح کرد: در این عملیات دو نفر که قصد فروش این سنگ را داشتند، دستگیر شدند.
سرپرست فرماندهی یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان، تصریح کرد: پیشبینی میشود این سنگ متعلق به دوران صفوی باشد، اما برای تعیین قدمت دقیق آن نیاز به کارشناسیهای بیشتری است.
نهامین با بیان اینکه در سالجاری این یگان همچنین موفق به کشف و ضبط 78 قلم شیء تاریخی شده است، افزود: ضبط 20 قطعه سکه تاریخی متعلق به دوران اشکانی، سلوکی، یونان قدیم، ایلخانی، صفوی، قاجار و معاصر، از آخرین اقدامات این یگان قبل از توقیف سنگ تاریخی حجاری شده بهشمار میرود.
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