سعدالله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر گفت: مهر کارنامه مثبت و درخشانی را از خود در فضای رسانه به ثبت رسانده است زیرا در این سالها اخبار داخلی و بین المللی را به خوبی پوشش می دهد براین اساس تمام تلاش خود را به کار گرفته تا حرفه ای عمل کند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که درخصوص این رسانه می توان یادآور شد تعداد نیروها و خبرنگاران محدودی است که در مهر فعالیت می کنند اما با وجود نیروها و خبرنگاران محدود شاهد فعالیت فراگیر این خبرگزاری در حوزه های هسته ای، دانشگاه و احزاب هستیم، به همین دلیل باید از تمامی خبرنگاران خبرگزاری مهر تشکر کرد که با این امکانات محدود به خوبی ایفای نقش می کنند.

این روزنامه‌نگار همچنین تصریح کرد: مهر نسبت به رقبای خود در انعکاس اخبار به خوبی ظاهر شده و از خطای کمتری در پوشش اخبار برخوردار است.

زارعی در ادامه از مسئولان خبرگزاری مهر خواست که از نظر فنی این رسانه را پشتیبانی کنند تا کاربران بتوانند با سرعت بیشتر این رسانه را رصد کنند.

وی همچنین با بیان اینکه مسئولان کشور به حسایت و اهمیت فعالیت رسانه ای کمتر توجه دارند، گفت: مسئولان حمایت های محدودی را از خبرگزاری ها اعمال می کنند اما با این وجود خبرگزاری مهر بی وقفه به فعالیت های رسانه ای خود ادامه می دهد به همین دلیل آینده روشنی را برای خبرگزاری مهر می بینم .