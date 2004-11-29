به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مكهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، با وجود اين كه بيانيه مذكور بيش از يك هفته پيش صادر شد با سانسور خبري خبرگزاريها روبه رو شده و پس از يك هفته تنها در پايگاه اينترنتي كريستين پست كه وابسته به كليساي انگليكان انگليس است منتشر شده است.
مجمع اسقفهاي انگليكان در بيانيه خود آورده است : سخنان و نوشتههايي كه منجر به دامن زدن به تنشها شود، آگاهانه يا از روي جهل، هرگز به سود همزيستي صلح آميز پيروان اديان و گروههاي مختلف نخواهد بود و حتي شكافهاي نو ايجاد خواهد كرد. روزنامهنگاران و مقامات سياسي كشورها بايد در قبال اظهارات و ادعاهاي خود هوشيارتر باشند، زيرا مسئوليت اين اظهارات متوجه آنها است.
اين بيانيه افزود: از اظهارات بسياري از رسانهها و مقامات سياسي چنين برميآيد كه در ميان جمعيت غيرمسلمان اروپاييان گروهي مسيحي تندرو در مقابلِ برخي مسلمانان تندرو شكل گرفته است كه از خشونت به راحتي استفاده ميكند. ما اسقفهاي انگليكان كليساي كاتوليك اروپا با تأسف شاهد بودهايم كه در چند كشور اروپايي تنشهاي خشونتآميزي بين مسلمانان و غيرمسلمانان بالا گرفته است.
اين مجمع ادامه داد: هر گونه اقدام خشونت آميز توسط چنين گروههايي را محكوم و از گفت وگوي بين اديان استقبال ميكنيم، زيرا گفت وگوي مسالمت آميز همواره نتايج مثبت به دنبال داشته است. علاوه بر اين، مجمع اسقفها هرگونه خشونت گرا ناميدن اسلام را محكوم مينمايد.
مجمع اسقفهاي انگليكان در پايان كنفرانسي در سوييس ضمن انتقاد از اظهارات برخي مقامات و رسانههاي اروپايي، نسبت دادن خشونتگرايي به اسلام و مسلمانان را محكوم كرد.
به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مكهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، با وجود اين كه بيانيه مذكور بيش از يك هفته پيش صادر شد با سانسور خبري خبرگزاريها روبه رو شده و پس از يك هفته تنها در پايگاه اينترنتي كريستين پست كه وابسته به كليساي انگليكان انگليس است منتشر شده است.
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