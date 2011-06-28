سرانه مصرف آب مردم بوشهر 270 لیتر در روز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور یوسفی عصر سه شنبه در نشست بررسی مصرف بهینه آب در استان اظهارداشت: این در حالیست که در کشورهای اروپایی این میزان 100 لیتر است که جا دارد مردم برای کاهش مصرف آب قدری بیشتر بکوشند .

وی توزیع شیرهای کاهنده مصرف، کاهش پرت از شبکه و انشعابات وهمچنین ایجاد امکانات لازم برای کاهش مصرف را از جمله برنامه‌های این شرکت جهت کاهش مصرف آب در استان عنوان کرد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به بهداشتی بودن آب شبکه آبرسانی در استان، خاطرنشان کرد: برخی افراد که از کیفیت آب گله دارند باید مخازن آب منزلشان را قبل از مصرف بررسی و شستشو دهند .

پوریوسفی افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر قابل توجهی در آب بها ایجاد نشده ولی مشترکینی که بیش از حد معمول آب مصرف کنند بدون شک باید هزینه بالاتری پرداخت کنند .