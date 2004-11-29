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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۴

ريس سازمان ملي جوانان در گفتگو با "مهر " :

70 درصد جوانان كشور فاقد مهارت هستند

رييس سازمان ملي جوانان با اشاره به اينكه امروزه افرادي كه جوياي كار هستند فاقد مهارت لازم هستند گفت : مطالعات نشان مي دهد بيش از 70 درصد جوانان كشور فاقد مهارت لازم براي انجام كارهاي مختلف هستند .

 رحيم عبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بيش از 63 هزار نفر جوان جوياي كار در مرحله اول آموزش آي سي تي را فرا گرفته اند  و اين در حالي است  كه افرادي كه اين دوره را سپري كنند به راحتي مي توانند جذب بازار كار شوند .

وي گفت : مرحله دوم  كار آفريني است  كه با حمايت آي تي و با كمك سازمان فني حرفه اي 155 هزار نفر از جوانان در سطح كشور آموزش  لازم را فرا مي گيرند كه 80 درصد آنان توسط بخش خصوصي و 20 درصد توسط آموزش و پرورش آموزش مي بينند و بيش از 31 ميليارد ريال  بودجه براي اين امر تعيين شده است كه طي روزهاي آينده فراخوان آن اعلام مي شود.

وي افزود : در طول برنامه  چهارم  پيش بيني شده براي 300 هزار نفر ايجاد كار كنيم  كه در اين زمينه هفته گذشته با جهاد دانشگاهي تفاهم نامه اي به  امضاء رسيده و طي روزهاي آينده فراخوان آن اعلام مي شود كه در اين خصوص دوره هاي پيشرفته اي با همكاري شركت آي تي هندوستان برگزار  مي شود  كه اميدواريم كار از هفته آينده اجرايي شود ، در واقع جهاد دانشگاهي به عنوان مجري اين پروژه به سازمان ملي جوانان در برگزار شدن كلاس هاي آموزشي كمك مي كند كه اين امر در جهت اشتغال زايي در كشور خواهد بود .

عبادي با اشاره به اينكه وظيفه سازمان ملي جوانان توانمندسازي و ظرفيت سازي است  گفت : سازمان ملي جوانان  سازو كاري در اختيار ندارد تا  جوانان را مستقيما وارد بازار كار كند.

رييس سازمان ملي جوانان با بيان اينكه جواناني  كه فارغ التحصيل مي شوند و آموزشهاي لازم را طي مي كنند مي توانند وارد بازار كار شوند، گفت : بايد زمينه كار يابي را براي جوانان فراهم كنيم و دولت  در اين زمينه بايد بستر سازي كند .

 

کد مطلب 134664

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