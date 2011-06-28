محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه علیرغم قطع گاز نیروگاهها، مردم نباید نگران تامین برق باشند، گفت: وزارت نیرو با ورود 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید تا قبل از پیک مصرف و انجام تعمیرات نیروگاهی دو ماه قبل از موعد مقرر در فروردین ماه سال جاری، تا این لحظه مشکلی در تامین برق مردم نداشته است؛ ضمن اینکه هدفمندی یارانه ها نیز منجر به کاهش مصرف شده است.

معاون وزیر نیرو درباره سوخت رسانی به نیروگاههای کشور از سوی شرکت ملی گاز افزود: اگرچه سایر مجموعه های وزارت نفت همکاری خوبی با وزارت نیرو دارند، اما متاسفانه نگران رفتارهای شرکت ملی گاز ایران هستیم، چراکه سوخت رسانی به نیروگاههای کشور وظیفه وزارت نفت و شرکت ملی گاز است.

در تعداد زیادی از نیروگاهها گاز قطع است

وی تصریح کرد: هم اکنون در تعداد زیادی از نیروگاهها کشور گاز قطع است و اگرچه تاکنون وزارت نیرو توانسته کمبودهای شرکت ملی گاز در گازرسانی به نیروگاهها را مدیریت کند تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نیروگاه کشور بدون گاز هستند.

به گفته بهزاد، نیروگاههای کاشان، اردبیل، اصفهان از جمله شاخص‌ترین نیروگاههایی هستند که گاز آنها هم اکنون قطع است و سوخت مایع آنها نیز به حداقل رسیده است؛ بر این اساس لازم است وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز ایران وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

وی با انتقاد از انجام تعمیرات پالایشگاهی در پیک مصرف برق و زمان حساس گازرسانی به نیروگاهها، گفت: این برخورد تاکنون سابقه نداشته است؛ چراکه شرکت ملی گاز تعمیرات اساسی پالایشگاههای کشور را درست در زمان اوج تولید و مصرف برق انجام داده است که بر این اساس از ابتدای خردادماه تا این لحظه، میزان گاز دریافتی نیروگاههای کشور 25 درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: گاز خوراک اصلی تامین نیروگاههای برق کشور است و متاسفانه علیرغم اینکه شرکت ملی گاز ایران تامین گاز نیروگاهها را متوقف کرده است، عنوان می‌شود که وزارت نیرو مقصر است.

قلعه بانی پایه میز مذاکره با نیرو آمد

وی اظهار داشت: بر اساس تصمیم مسئولان، در حال حاضر قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پای میز مذاکره با وزارت نیرو آمده است و روز گذشته نیز جلسه ای برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها با این مجموعه انجام شده که البته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز حضور یافته است.

بهزاد گفت: شرکت ملی نفت ایران قول داده است که همکاری لازم را با وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاهها داشته باشد.