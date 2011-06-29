25 هزار و 473 متقاضی مسکن مهر در استان مرکزی خانه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا دشتبانی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر درشورای مسکن استان مرکزی گفت: این تعداد واحد مسکونی شامل 14 هزار و 631 واحد مسکونی 99 ساله، 8 هزار و 604 واحد مسکونی روستایی، هزار و 571 واحد مسکن در قالب طرح بافت فرسوده و 670 واحد در قالب تسهیلات خرید مسکن مهر بوده اند.

وی در ادامه سهم اعتبارات بانک مسکن استان مرکزی در قالب طرح مسکن مهر را 604 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم معادل 70 درصد مجموع اعتبارات بانک های استان مرکزی در قالب مسکن مهر را شامل می شود.

دشتبانی افزود: از مجموع اعتبارات تخصیصی 420 میلیارد تومان عقد قرارداد و 284 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: بانک مسکن ظرفیت پرداخت تسهیلات به 9 هزار واحدمسکونی در قالب مسکن مهر را در استان مرکزی داراست.

رئیس امور شعب بانک مسکن استان مرکزی گفت: از مجموع 14 هزار و 631 واحد مسکونی احداثی در قالب مسکن مهر با استفاده از تسهیلات بانک مسکن 2 هزار و 530 واحد در شهرهای جدید، 8 هزار و 749 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 3 هزار و 352 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر بوده است.