۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

با تسهیلات بانک مسکن/

25 هزار و 473 متقاضی مسکن مهر در استان مرکزی خانه دار شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک مسکن استان مرکزی از ساخت 25 هزار و 473 واحد مسکن مهر با پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن در سطح استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا دشتبانی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر درشورای مسکن استان مرکزی گفت: این تعداد واحد مسکونی شامل 14 هزار و 631 واحد مسکونی 99 ساله، 8 هزار و 604 واحد مسکونی روستایی، هزار و 571 واحد مسکن در قالب طرح بافت فرسوده و 670 واحد در قالب تسهیلات خرید مسکن مهر بوده اند.

وی در ادامه سهم اعتبارات بانک مسکن استان مرکزی در قالب طرح مسکن مهر را 604 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم معادل 70 درصد مجموع اعتبارات بانک های استان مرکزی در قالب مسکن مهر را شامل می شود.

دشتبانی افزود: از مجموع اعتبارات تخصیصی 420 میلیارد تومان عقد قرارداد و 284 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: بانک مسکن ظرفیت پرداخت تسهیلات به 9 هزار واحدمسکونی در قالب مسکن مهر را در استان مرکزی داراست.

رئیس امور شعب بانک مسکن استان مرکزی گفت: از مجموع 14 هزار و 631 واحد مسکونی احداثی در قالب مسکن مهر با استفاده از تسهیلات بانک مسکن 2 هزار و 530 واحد در شهرهای جدید، 8 هزار و 749 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 3 هزار و 352 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر بوده است.

