حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بخشی از بازیکنان سهمیه ملی که مشخص هستند. با این حال هفته آینده پس از تشکیل کمیته فنی فهرست کامل این بازیکنان را برای حضور در فصل نقل و انتقالات اعلام می‎کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 16 بازیکن در فهرست سهمیه‌های ملی بسکتبال بودند،خاطرنشان کرد: اینکه امسال این فهرست با حضور چند بازیکن کامل شود، اصلا مشخص نیست. این امکان وجود دارد که سهمیه‌های ملی بسکتبال کمتر از این تعداد شود یا حتی اینکه بیشتر شود. هنوز در این زمینه به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال به آئین‌نامه مربوط به نقل و انتقال بازیکنان سهمیه ملی اشاره کرد و گفت: هر یک از تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر تنها می‌توانند 3 بازیکن از فهرست سهمیه‌های ملی در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت برای بازیکن سهمیه ملی مازاد کارت بازی صادر نمی‌شود.