فيلمهاي پليسي بررسي روانشناسانه و جرم شناسانه شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد حسن شريعتي ضمن بيان اين مطلب افزود: به دليل اينكه ميان فيلمنامه و آنچه به تصوير كشيده مي شود، تفاوت وجود دارد، بهتر است قبل از نمايش عمومي توسط جمعي از جرم شناسان و جامعه شناسان بازنگري شود و بازخورد فيلم مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد.

وي در ادامه اظهار داشت: درست است كه هر فيلم پيام خاص خود را دارد، ولي ممكن است در كنار اين پيام نوعي بد آموزي هم وجود داشته باشد و به همين دليل نبايد صرفا به مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مسوولين صدا و سيما اكتفا نمود، چرا كه ارزيابي فيلم پس از ساخت از نيازهاي موجود جامعه مي باشد.

شريعتي ضمن تاكيد بر استفاده از امكانات تصويري براي تسهيل در امر برقراري امنيت اجتماعي خاطرنشان كرد: در اين باره بايد ظرافت كار لحاظ گردد تا نقش تاثير منفي نداشته باشد و اگر دراين باره كم توجهي شود، پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت.