سرهنگ قلابی در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین انتظامی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: یک فقره پرونده به همراه متهمی از کلانتری 17 به دادخواهی فردی به نام بهروز جهت بررسی بیشتر تحویل اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان شد.

سرهنگ دولتی تصریح کرد: در متن پرونده آمده بود متهم در مورخ چهارم فروردین ماه سالجاری با لباس نظامی و درجه سرهنگی به مطب دندانسازی شاکی در محله رشیدی مراجعه و به بهانه عفونت فک و دندان همسرش مبلغ 90 هزار تومان وجه نقد از وی اخاذی کرده و متواری شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه متهم یک دستگاه خودروی سواری سمند در اختیار داشته با استفاده از سایت راهور آدرس آخرین مالک خودرو شناسایی شد.

دولتی عنوان کرد: به این صورت متهم دستگیر و در بازجویی ها به بزه ارتکابی اقرار و در ادامه به چند فقره سرقت و اخاذی به همین شیوه و روش اقرار و عنوان کرد که در بسیاری از مواقع تحت عنوان سرهنگ نیروی انتظامی از شهروندان اخاذی کرده است.