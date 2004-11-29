هاآرتص: حماس آتش بس را به طور مشروط مي پذيرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، يوسف در ادامه افزود: تا زماني كه مذاكرات فلسطين و اسراييل به نتيجه نرسد، ما نمي توانيم بمب گذاري هاي انتحاري بر ضد اسراييل را متوقف كنيم.

وي كه به تازگي آزاد شده و از سال 2002 در زندان به سر برده است، از اسراييل و جامعه بين الملل خواست كه موضع گيري خود نسبت به حماس به عنوان يك گروه تروريستي را تغيير دهند.

يوسف در ادامه گفتگو با راديو اسراييل خاطرنشان كرد كه خواسته حماس براي شركت در تعيين رهبر فلسطين نشان دهنده بلوغ و پختگي اين حزب مي باشد.

اين رهبر ارشد حماس اعلام كرد كه جنبش مقاومت اسلامي واقعيت ها را درك مي كند و معتقد است كه بايد از شرايط به دست آمده استفاده كند و اوضاع را بهبود داد.

بنظرمي رسد در شرايط فعلي تمامي توجهات درحالي به فلسطين جلب شده است كه پس از درگذشت عرفات رهبرفقيد ساف، جامعه جهاني به اين نتيجه رسيده كه درگذشته هميشه ازعرفات بعنوان مانع شكل گيري صلح ياد مي كردند ودرحال حاضراين مانع در روند صلح خاورميانه وجود ندارد ولذا اين مسئوليت بر عهده كساني است كه درشرايط نوين بتوانند به تعهدات سابق خود جامه عمل بپوشانند.به همين جهت ما در روزها وهفته هاي گذشته شاهد رفت وآمدهاي متعدد مقامات غربي وعربي به فلسطين واسراييل براي احياي مذاكرات صلح بوديم كه در اين فضا بازيگران فعال وموثري همانند گروههاي جهادي نمي تواند مورد غفلت كشورهاي غربي قرار گيرند.