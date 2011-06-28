غیبت مشمولان تاثیری در معافیت سه برادری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت اله واعظی نژاد اظهار داشت: با تمدید مقررا ایثارگران و امدادجویان درسال 1390 افراد واجد شرایط می توانند در سال جاری نیز از معافیت سه برادری بهره مند شوند.



وی تصریح کرد: منظور از معافیت سه برادری، معافیت یکی از فرزندان خانواده هایی است که سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند.

واعظی نژاد گفت: افرادی که هریک از وضعیت های زیر را داشته باشند خدمت کرده تلقی شده و چنانچه در خانواده ای سه فرزند آنها واجد این شرایط باشند، فرزند چهارم می تواند از این معافیت بهره مند شوند.

- اشخاصی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دارای کارت پایان خدمت هستند. - کارکنان نظامی شاغل در نیروهای مسلح (کارکنان پایور) که از زمان نیل به اولین درجه آنها دوسال سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد. - کارکنان نظامی پیمانی و کارمندان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح مشروط برآن که حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد.

- کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح - متعهدین خدمت شاغل در سازمانهای دولتی (غیر نظامی) مانند قوه قضائیه، آموزش وپرورش ، وزارت بهداشت، سازمان هواپیمائی کشوری، کشتیرانی و... که دارای کارت معافیت متعهدین خدمت باشند ویا اینکه حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان درقالب تعهد استمرار داشته باشد.

- مشمولینی که خدمت سربازی خود را در قالب اعضای هئیت علمی دانشگاه ها به اتمام رسانده اند.

- سربازان منقضی خدمت که دارای گواهی ترخیص از خدمت می باشند(افرادی که هنوز کارت پایان خدمت آنان صادر نشده است) - سربازان حین خدمت (برادر سوم) در صورتی که حداقل بک سال از خدمت دوره ضرورت آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد.

- اشخاصی که پس از انجام حداقل یک سال خدمت دوره ضرورت یا نیمی از تعهد خدمت ، در حین خدمت یا انجام تعهد فوت کرده باشند. - کسانی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت و یا تعهد شهید ویا جانباز شده باشند.

- بسیجیانی که در دوران دفاع مقدس شهید و یا جانباز شده باشند ( برابر قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب 1366) - سربازانیکه پس از انجام 12ماه خدمت ، بدلیل بیماری یا نقص عضو معافیت پزشکی اخذ کرده باشند.

- سربازانی که پس از انجام 12ماه خدمت، به سبب ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص و دارای معافیت تحصیلی معتبرباشند.

- مشمولانی که در گذشته پس از انجام حداقل 18 ماه خدمت دوره ضرورت به دلایل مختلف از کارت معافیت بهره مند شده باشند.

- طلاب علوم دینی که براساس ”مقررات احتساب خدمت روحانیون در امور علمی ، فرهنگی و تبلیغاتی جز خدمت دوره ضرورت "و از طریق تیپ83 امام جعفرصادق(ع) ، خدمت دوره ضرورت را انجام داده ( دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند) ویا اینکه حداقل یکسال از خدمت مورد تعهد برابر مقررات مذکور را انجام داده و انجام تعهد آنان استمرار داشته باشد.

سرهنگ واعظی نژاد با اعلام اینکه غیبت مشمولان، مانع از برخوداری آنان از این معافیت نمی شود، خاطر نشان کرد: به ازای هر سه فرزند خدمت کرده در خانواده، یک فرزند معاف می شود وی در پایان یادآور شده: شرط بهره مندی از این معافیت، انتساب برادران به یک پدراست.