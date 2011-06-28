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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

غیبت مشمولان تاثیری در معافیت سه برادری ندارد

غیبت مشمولان تاثیری در معافیت سه برادری ندارد

معاون قوانین ومقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا با تشریح شرایط برخورداری از معافیت سه برادری در سال 1390، افزود: غیبت مشمولان مانع برخورداری آنان از این معافیت نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت اله واعظی نژاد اظهار داشت: با تمدید مقررا ایثارگران و امدادجویان درسال 1390 افراد واجد شرایط می توانند در سال جاری نیز از معافیت سه برادری بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: منظور از معافیت سه برادری، معافیت یکی از فرزندان خانواده هایی است که سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند. 

واعظی نژاد گفت: افرادی که هریک از وضعیت های زیر را داشته باشند خدمت کرده تلقی شده و چنانچه در خانواده ای سه فرزند آنها واجد این شرایط باشند، فرزند چهارم می تواند از این معافیت بهره مند شوند.

- اشخاصی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دارای کارت پایان خدمت هستند. - کارکنان نظامی شاغل در نیروهای مسلح (کارکنان پایور) که از زمان نیل به اولین درجه آنها دوسال سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد. - کارکنان نظامی پیمانی و کارمندان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح مشروط برآن که حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد. 

- کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح - متعهدین خدمت شاغل در سازمانهای دولتی (غیر نظامی) مانند قوه قضائیه، آموزش وپرورش ، وزارت بهداشت، سازمان هواپیمائی کشوری، کشتیرانی و... که دارای کارت معافیت متعهدین خدمت باشند ویا اینکه حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان درقالب تعهد استمرار داشته باشد. 

- مشمولینی که خدمت سربازی خود را در قالب اعضای هئیت علمی دانشگاه ها به اتمام رسانده اند. 

- سربازان منقضی خدمت که دارای گواهی ترخیص از خدمت می باشند(افرادی که هنوز کارت پایان خدمت آنان صادر نشده است) - سربازان حین خدمت (برادر سوم) در صورتی که حداقل بک سال از خدمت دوره ضرورت آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد. 

- اشخاصی که پس از انجام حداقل یک سال خدمت دوره ضرورت یا نیمی از تعهد خدمت ، در حین خدمت یا انجام تعهد فوت کرده باشند. - کسانی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت و یا تعهد شهید ویا جانباز شده باشند. 

- بسیجیانی که در دوران دفاع مقدس شهید و یا جانباز شده باشند ( برابر قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب 1366) - سربازانیکه پس از انجام 12ماه خدمت ، بدلیل بیماری یا نقص عضو معافیت پزشکی اخذ کرده باشند.

 - سربازانی که پس از انجام 12ماه خدمت، به سبب ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص و دارای معافیت تحصیلی معتبرباشند. 

- مشمولانی که در گذشته پس از انجام حداقل 18 ماه خدمت دوره ضرورت به دلایل مختلف از کارت معافیت بهره مند شده باشند.

- طلاب علوم دینی که براساس ”مقررات احتساب خدمت روحانیون در امور علمی ، فرهنگی و تبلیغاتی جز خدمت دوره ضرورت "و از طریق تیپ83 امام جعفرصادق(ع) ، خدمت دوره ضرورت را انجام داده ( دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند) ویا اینکه حداقل یکسال از خدمت مورد تعهد برابر مقررات مذکور را انجام داده و انجام تعهد آنان استمرار داشته باشد. 

سرهنگ واعظی نژاد با اعلام اینکه غیبت مشمولان، مانع از برخوداری آنان از این معافیت نمی شود، خاطر نشان کرد: به ازای هر سه فرزند خدمت کرده در خانواده، یک فرزند معاف می شود وی در پایان یادآور شده: شرط بهره مندی از این معافیت، انتساب برادران به یک پدراست.

کد مطلب 1346703

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