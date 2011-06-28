به گزارش خبرنگارمهردر بابل، عسکر جانعلی زاده ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه امروزه کشورها برمحور علم و فناوری در حرکت هستند افزود: کیفیت تولیدات کشاورزی با فناوری نانو محقق خواهد شد.



وی بیان داشت: هرجامعه ای که بخواهد از علم روز دنیا بی بهره باشد به یقین به اهداف علمی دست نخواهد یافت.



جان علی زاده، به افتخارات دانشگاه صنعتی بابل در سه سال متوالی دربخش فناوری نانو اشاره کرد و بیان داشت: امروز این دانشگاه در حوزه صنعت نانو در جایگاه بسیار خوبی در سطح کشور قرار دارد.



وی گفت: سند راهبردی نانو مازندران از سوی این دانشگاه تدوین و در اختیار استانداری قرار گرفت.



رئیس دانشگاه صنعتی بابل بیان داشت: در دور سوم سفر دولت به مازندران 30 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سند راهبردی نانو بیوتکنولوژی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته است.



جان علی زاده گفت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اقتدار علمی استوار است و امیدواریم در افق 1404 رتبه اول را در منطقه از لحاظ تولیدات علمی و فناوری کسب کنیم.



وی بیان داشت: دانشگاه صنعتی بابل در بخش نانو با پشتوانه علمی قوی مدیر پژهشکده فناوری نانو دانشگاه و تیم پرتلاش وی آمادگی هرگونه همکاری با پژوهشگاهها، دانشگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف را در سطح کشور و بین الملل را دارا است.



رئیس دانشگاه صنعتی بابل افزود: تاکنون دانشگاه صنعتی بابل همه قراردادهایی را که با دیگر سازمانها و نهادها منعقد کرده بود، اجرایی کرده است.