دوسالانه شدن جشنواره «داستان انقلاب» منتفی است

محمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فراخوان جشنواره داستان انقلاب در ایام برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شده است و آثار در حال رسیدن به دبیرخانه است، گفت: در کنار این موضوع، کتاب جشنواره سوم به علاوه فراخوان و نامه‌ درخواست اثر را برای تمامی شرکت کنندگان دردوره قبل جشنواره ارسال کرده‌ایم و ضمن تشویق خواهش کرده‌ایم در صورت تمایل در این جشنواره شرکت کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که در حال حاضر این نامه برای آنها ارسال شده است، بالغ بر 300 نفر هستند.

مسئول کارگاه قصه و رمان حوزه هنری افزود: همچنین امسال تلاش می‌کنیم تا بخش نوجوان جشنواره داستان انقلاب را بیش از پیش فعال کنیم.

ناصری ادامه داد: معمولاًٌ در نیمه دوم سال است که آمار دریافت آثار به جشنوراه بیشتر می‌شود. البته شاید هنوز برای لبیک این دوستان به درخواست ما کمی زود باشد ولی تجربه نشان داده که آثار معمولاً بعد از اعمال نظر نهایی نویسنده در نیمه دوم سال و اواخر تابستان به دست ما خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این جشنواره نیاز به برگزاری به صورت دوسالانه ندارد؟ گفت: هر سال برگزار کردن زیاد نیست چون در 25 سال اول که اصلاً صدایی در حوزه داستان انقلاب بلند نبود و الان هم که بلند شده برای به گوش رسیدن، این صدا باید دائم بلند باشد و بعد هم این کار کاملاً یک امر تدریجی است.

مسئول کارگاه قصه و رمان حوزه هنری تاکید کرد: من دوستانی را می‌شناسم که چند سالی است مشغول نوشتن هستند و قصد دارند در جشنواره شرکت کنند اما هنوز موفق نشده‌اند به ساختار دلخواهشان در داستانشان دست بیابند پس این صدا باید دائماً بلند باشد تا همه بشنوند.

وی همچنین گفت: برگزاری هر ساله جشنواره باعث می‌شود در میان پیشنهادات مختلفی که به نویسندگان برای تولید اثر هست، مقوله داستان انقلاب نیز فراموش نشود.

در فراخوان چهارمین جشنوراه داستان انقلاب 10 میلیون تومان برای اثر برگزیده 7 میلیون تومان برای اثر برتر و 5 میلیون تومان برای اثر تقدیری در حوزه رمان و همچنین 3 میلیون تومان برای اثر برگزیده، 2 میلیون تومان برای اثر برتر و یک میلیون تومان برای اثر تقدیری در حوزه داستان کوتاه در نظر گرفته شده است.

آثار متقاضیان شرکت در چهارمین جشنواره داستان انقلاب تا پایان آذر ماه 90 و توسط دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، حوزه هنری، مرکز آفرینش‌های ادبی، کارگاه قصه و رمان پذیرفته می‌شوند.