90 درصد آب مورد استفاده گیلان از آبهای سطحی است

محمدرضا مرتضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر از میزان آبهای سطحی مورد استفاده 80 درصد از رودخانه سفیدرود و 20 درصد بقیه از 54 رودخانه موجود درسطح استان تأمین می شود.

وی اظهارداشت: درصد کم استفاده از آبهای زیر زمینی موجب نمی شود تا از اهمیت و حساسیت ویژه آب منطقه ای نسبت به حفاظت از این منابع حیاتی کاسته شود.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گیلان ضمن بیان این نکته که مبحث فرهنگ سازی در خط مقدم فعالیتهای آب منطقه ای قرار دارد و بهترین نقطه برای شروع این کار دانش آموزان هستند، گفت: سهم گیلان در سند چشم انداز توسعه منابع آب، تولید پنج میلیارد متر مکعب است که سه میلیارد مترمکعب آن از طریق سدها، رودخانه ها و ایستگاههای پمپاژ موجود استان در حال تأمین است.

وی ادامه داد: در راستای آگاهی رسانی و حفاظت از منابع آب، برگزاری اردوهای مشترک دانش آموزی، مسابفات مرتبط با موضع آب و ایجاد گروه همیار آب در بین دانش آموزان علاقه مند گیلانی از جمله برنامه های آب منطقه ای گیلان با همکاری آموزش و پرورش استان است.