فقط 3 شهر كشور براي كنترل ساخت و سازهاي غير مجاز برنامه دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد ، رضا منتظري در بازديد از فعاليت هاي پليس ساختمان مشهد افزود: راه اندازي پليس ساختمان در شهرهاي كشور به خصوص كلانشهرها با حمايت و پشتيباني ها دولت و وزارت كشو را از اهداف پيشنهادي اين طرح به كميته مذكور مي باشد.

وي گفت: پرداختن به پليس ساختمان در شهرداري ها از محورهايي است كه مديريت هاي شهري كمتر به آن توجه كردند.

او اضافه كرد: عدم توجه به مديريت هاي شهري به پليس ساختمان باعث شده تا شهرها بي قواره رشد كنند.

مدير كل تايسات و ير ساخت هاي سازمان شهرداري هاي كشور گفت: پليس ساختمان با هدف حفظ منابع براي نسل آينده تشكيل مي شود كه مانع گسترش شهرها و كاهش بحران اجتماعي در حاشيه شهرها شوند.

منتظري فراهم آوردن بسترهاي لازم براي پويايي و تحول در پليس ساختمان را ضروري دانست و افزود: تجهيز پليس ساختمان به فناوري اطلاعات روز ساختمان ، تفويض اختيارات كافي در چارچوب قوانين شهرسازي و مجهز شدن به سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري به پويايي پليس ساختمان كمك مي كند.

وي اعطاي درجه به پرسنل پليس ساختمان را از جمله طرحهايي دانست كه كميته ساخت و سازهاي اصولي سازمان مديريت و برنامه ريزي آنرا دنبال خواهد كرد.

اين مقام مسوول هماهنگي با دستور العمل ماده 33 قانون نظام مهندسي را براي جلويگري از موازي كاري ها ضروري دانست .

مدير كل تاسيسات و زير ساخت هاي سازمان شهرداري هاي كشور به پديده حاشيه نشيني در كلانشهرها اشاره كرد و گفت: ساخت و سازهاي غير مجاز و گسترش پديده حاشيه نشيني در كلانشهرها نگران كننده است.

منتظري افزود: در زمان حاضر به جز مشهد ، تهران و اروميه شهرهاي ديگر برنامه مدوني براي كنترل ساخت و سازهاي غير مجاز ارايه نكردند .