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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

با اشاره به شهرهاي مشهد ، تهران و اروميه عنوان شد:

فقط 3 شهر كشور براي كنترل ساخت و سازهاي غير مجاز برنامه دارند

مدير كل تاسيسات و زير ساخت هاي سازمان شهرداري هاي كشور گفت: كليات طرح پليس ساختمان مشهد بعنوان الگوي برتر ملي به كميته ساخت و ساز اصولي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد ، رضا منتظري در بازديد از فعاليت هاي پليس ساختمان مشهد افزود: راه اندازي پليس ساختمان در شهرهاي كشور به خصوص كلانشهرها با حمايت و پشتيباني ها دولت و وزارت كشو را از اهداف پيشنهادي اين طرح به كميته مذكور مي باشد.

وي گفت: پرداختن به پليس ساختمان  در شهرداري ها  از محورهايي است كه مديريت هاي شهري كمتر به آن توجه كردند.

او اضافه كرد: عدم توجه به مديريت هاي شهري به پليس ساختمان باعث شده تا شهرها بي قواره رشد كنند.

مدير كل  تايسات و ير ساخت هاي سازمان شهرداري هاي كشور گفت:  پليس ساختمان با هدف حفظ منابع براي نسل آينده تشكيل مي شود كه مانع گسترش شهرها و كاهش بحران اجتماعي در حاشيه شهرها شوند.

منتظري فراهم آوردن بسترهاي لازم براي پويايي و تحول در پليس ساختمان را ضروري دانست و افزود: تجهيز پليس ساختمان به فناوري اطلاعات روز ساختمان ، تفويض اختيارات كافي در چارچوب قوانين شهرسازي و مجهز شدن به سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري به پويايي پليس ساختمان كمك مي كند.

وي اعطاي درجه به پرسنل پليس ساختمان را از جمله طرحهايي دانست كه كميته ساخت و سازهاي اصولي سازمان مديريت و برنامه ريزي آنرا دنبال خواهد كرد.

اين مقام مسوول هماهنگي با دستور العمل ماده 33 قانون نظام مهندسي را براي جلويگري از موازي كاري ها ضروري دانست .

مدير كل تاسيسات و زير ساخت هاي سازمان شهرداري هاي كشور به پديده حاشيه نشيني  در كلانشهرها اشاره كرد و گفت: ساخت و سازهاي غير مجاز و گسترش پديده حاشيه نشيني  در كلانشهرها نگران كننده است.

منتظري افزود: در زمان حاضر به جز مشهد ، تهران و اروميه شهرهاي  ديگر برنامه  مدوني براي كنترل ساخت و سازهاي غير مجاز ارايه نكردند .

کد مطلب 134673

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