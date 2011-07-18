هشدار نسبت به توزیع گسترده بازیهای کامپیوتری خشن

دکتر غلامرضا علیزاده جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آسیبهای گرایش کودکان به بازیهای کامپیوتری افزود: امروزه استفاده از این بازیها در میان کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر از قبل شده است بطوریکه در اکثر خانواده ها این امر رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه افراط و تفریط در هر مقوله ای اشتباه است گفت: افراط در استفاده از بازیهای کامپیوتری می تواند اثرات مخربی در فرد، خانواده و در نهایت اجتماعی بگذارد. از سوی دیگر چنانچه تفریح و گذران اوقات فراغت کمتر از نیاز کودکان باشد تبعاتی در پی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: استفاده مداوم و نشستنهای طولانی در مقابل کامپیوتر و گیم نه تها باعث بروز مشکلاتی در استخوانبندی و ستون فقرات، ضعف ماهیچه ها، کاهش بینایی و کاهش آستانه شنوایی و همچنین کم تحرکی و چاقی کودکان می شود به همین دلیل باید زمان استفاده از این گونه بازیها کوتاه باشد.

علیزاده با اشاره به اینکه اکثر این بازیها باعث ترویج و تقویت خشونت در کودکان می شود، گفت: والدین کودکان و نوجوانان همان اندازه که به فکر تغذیه فرزندانشان هستند باید نسبت به بازیهای کامپیوتری نیز حساس باشند و برای جلوگیری از بروز مشکلات این بازیها باید تمامی سی دی ها را قبل از بازی کودکان کنترل کنند.

به گفته وی، بازیهای کامپیوتری با سه رویکرد مفید، مضر و خنثی قابل بررسی است بنابراین برای سلامت کودکان و نوجوانان باید بخشهای مفید آن تقویت شود تا کودکان با رویکرد آموزشی و کمک به همنوع و همچنین مشارکت سرگرم شوند نه رشد خشونت و کشتن انسانها.

این جامعه شناس اظهار داشت: مدیران فرهنگی باید توزیع وسیع بازیهای کامپیوتری خشن درجامعه را کنترل کنند.

وی در مورد اینکه چرا کودکان برخلاف گذشته اوقات فراغت خود را در خانه می می گذرانند، افزود: از سطح به ارتفاع کشیده شدن زندگی ها و آپارتمانی شدن آن باعث شده که ارتباط انسانها با یکدیگر قطع شود به همین دلیل بسیاری از همبازیهای آشنای محله ها، غریبه شده اند و دیگر کودکان دوستی برای بازی ندارد به همین دلیل خانواده ها نگران هستند که فرزندانشان از خانه دور شوند لذا ترجیج می دهند که در خانه جلوی چشمشان بازی کنند.

علیزاده گفت: بازی کودکان در خانه و استفاده از بازیهای کامپیوتری ممکن است بخشی از دغدغه های والدین را کم کند اما دغدغه جدیدی برایشان ایجاد خواهد کرد که شاید از مضرات آن مطلع نباشند.

وی با اشاره به اینکه گذران اوقات فراغت فقط به خانواده مربوط نمی شود، افزود: مدیران فرهنگی جامعه باید قبل از فرا رسیدن فصل گرما متناسب با رشد سنی کودک فضای مناسبی را برای گذران اوقات فراغت و استفاده کودکان در نظر بگیرند.

وی گفت: متاسفانه برخی از کارها و برنامه ها به صورت روزمره انجام می شود درحالی که باید برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از این امر برنامه ریزی مناسب و دقیقی قبل از آغاز تعطیلات عید، تابستان و ... برای گذران صحبح اوقات فراغت کودکان و نوجوانان انجام شد.

به گفته این استاد دانشگاه، نباید هزینه کردن برای اوقات فراغت کودکان، هزینه محسوب شود بلکه سرمایه گذاری برای آینده است بنابراین می توان از ساز و کارهای ساده و جذاب بر پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استفاده کرد. شهرداری می تواند با اختصاص فضایی از پارکها، برای تفریح و سرگرمی کودکان وسایل بازی متناسب با سن آنها مانند، فوتبال دستی، پینگ پونگ، بیلیارد و ... در نظر بگیرد.