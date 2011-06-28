حملات آمریکا 344 قربانی گرفت / طرح نیروهای امنیتی برای اخراج طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "دنیا" پاکستان اعلام کرد انفجار سه نارنجک در هتلی در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم هفت زخمی برجا گذاشت.

همچنین شبکه تلویزیونی "جئو" اعلام کرد: بر اثر دو حمله موشکی آمریکا در وزیرستان جنوبی در شمال غرب پاکستان 26 نفر کشته شدند.

هواپیماهای بدون سرنشین بعد از ظهر روز گذشته در اولین حمله چهار موشک را به یک وسیله نقلیه که حامل طالبان در شهر "وانا" در وزیرستان جنوبی بود، شلیک کردند و در نتیجه آن 12 نفر کشته شدند.

همچنین در دومین حمله موشکی آمریکا در وزیرستان جنوبی دو منزل مسکونی ویران شده و دست کم 14 نفر کشته شدند.

این سی و نهمین حمله موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین پاکستان از ابتدای سال جاری تاکنون به شمار می رود. در این مدت 344 نفر که به ادعای ایالات متحده از اعضای طالبان بودند، کشته شدند.

خبر دیگر اینکه مقامات پاکستانی از عمیات جدید نیروهای امنیتی برای اخراج طالبان از منطقه کورام در مرز با افغانستان و مقابله با حملات شبه نظامیان در ایستگاه های بازرسی خبر دادند.

"مواز خان" یک مقام پاکستانی نیز گفت اردوگاهی در شهر "صدا" برای اسکان آوارگان در پی این عملیات دایر شده است زیرا عملیات جدید نیروهای امنیتی می تواند باعث آواره شدن هزاران نفر شود. این اردوگاه می تواند هزار و 500 خانوار را در خود جای دهد.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که تاکنون 250 خانوار برای دور ماندن از جریان درگیریها از منطقه کورام نقل مکان کرده اند.