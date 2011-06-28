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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

لیونل مسی تاکید کرد به رئال مادرید نمی‌رود

لیونل مسی تاکید کرد به رئال مادرید نمی‌رود

مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای بار چندم تاکید کرد که قصد جدایی از این تیم و پیوستن به رئال مادرید را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی که برای پیوستن به تیم فوتبال آرژانتین بارسلونا را ترک کرده، برای چندمین بار تاکید کرد که به این تیم وفادار است. تیم های رئال مادرید و اینترمیلان بتازگی خواستار جذب این بازیکن 24 ساله شده اند.

مسی که با روزنامه کلمبیایی "ال پاییس" گفتگو می کرد، اظهار داشت: من، تنها زمانی بارسلونا را ترک می کنم که بخواهم به آرژانتین بازگردم و به فوتبالم پایان دهم.

خبرنگار روزنامه از احتمال پیوستن او به رئال مادرید پرسید، مسی پاسخ داد: نه، من چنین فکری در سر ندارم و نمی خواهم به هیچ تیم دیگری بپیوندم. امروز از اینکه در بارسا هستم خوشحالم. همه چیز روبه راه است و می خواهم تا زمانی که به آرژانتین بروم در اتینجا بمانم.

کد مطلب 1346740

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