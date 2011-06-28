به گزارش خبرگزاری مهر، مسی که برای پیوستن به تیم فوتبال آرژانتین بارسلونا را ترک کرده، برای چندمین بار تاکید کرد که به این تیم وفادار است. تیم های رئال مادرید و اینترمیلان بتازگی خواستار جذب این بازیکن 24 ساله شده اند.

مسی که با روزنامه کلمبیایی "ال پاییس" گفتگو می کرد، اظهار داشت: من، تنها زمانی بارسلونا را ترک می کنم که بخواهم به آرژانتین بازگردم و به فوتبالم پایان دهم.

خبرنگار روزنامه از احتمال پیوستن او به رئال مادرید پرسید، مسی پاسخ داد: نه، من چنین فکری در سر ندارم و نمی خواهم به هیچ تیم دیگری بپیوندم. امروز از اینکه در بارسا هستم خوشحالم. همه چیز روبه راه است و می خواهم تا زمانی که به آرژانتین بروم در اتینجا بمانم.