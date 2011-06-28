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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

یک کامیون 10 تنی مواد منفجره در غرب افغانستان کشف شد

یک کامیون 10 تنی مواد منفجره در غرب افغانستان کشف شد

کابل - خبرگزاری مهر : نیروهای پلیس در غرب افغانستان از کشف یک کامیون پر از مواد انفجاری در منطقه شیندند در 130 کیلومتری جنوب شهر هرات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر از هرات "عبدالروف احمدی" از مقامات پلیس غرب افغانستان گفت : از کامیون توقیف شده، هزار  عدد مین، پنج تن مهمات انفجاری ، 10 کمربند انتحاری و چندین عدد مین کنترل از راه دور به دست آمده است.

این مقام افغان افزود : مهمات به دست آمده ساخت کشور پاکستان است و به تازگی وارد افغانستان شده است.

گفتنی است چهار فرد در ارتباط با این مسئله دستگیر شده اند که در تحقیقات اولیه گفته اند قصد سازماندهی حملات انتحاری و انفجاری را در آینده نزدیک در ولایت هرات داشتند.

این بزرگترین محموله مواد انفجاری در چهار سال گذشته در غرب افغانستان بوده است که نیروهای پلیس این کشور کشف کرده اند.

نیروهای طالبان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده اند.

کد مطلب 1346750

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