دهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس این همایش بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری در خصوص دلایل برگزاری این همایش گفت: این همایش در تاریخ 16 و 17 شهریور ماه در شیراز برگزار خواهد شد که طی آن آخرین دستاورد ها و تحقیقات دانشجویی در بحث مواد ارائه می شود.

سیروس جواد پور ادامه داد: این همایش در سطح دانشجویی است که البته باید به این مباحث نیز توجه داشت که به طور یقین عملی شدن این طرح های جدید از جانب دانشجویان به حمایتهای مختلف نیازمند است.

رئیس دهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی تاکید کرد: مورد توجه قرار دادن افراد، به روز بودن ابزار آلات، توجه به تامین اعتبارات و بودجه و تامین مواد اولیه از جمله مواردی است که باید برای توسعه علمی در دسترس قرار داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دلایل برگزاری سمینارها و همایشها، یادآور شد: برگزاری این سمینارهای علمی حلقه ای از مجموعه تولید علم و ارتباط بین افرادی است که در بحث تولید علم فعالیت می کنند.

جواد پور تصریح کرد: البته این سمینارها معایبی نیز دارند زیرا در برخی از مواقع روند حرکتی و توجه در این سمینارها به تجمل گرایی و تشریفات تغییر می کند که در این راستا برگزاری این نوع سمینار هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

در ادامه این نشست دبیر علمی همایش نیز گفت: در خصوص برگزاری این همایش در مرحله اول کمیته علمی با حضور 30 نفر از اساتید برجسته و بنام مهندسی مواد کشور تشکیل شد که این افراد وظیفه بررسی مقالات و دستاورد های علمی را برعهده گرفتند.

حبیب دانش منش افزود: فراخوان ارسال مقالات از اوائل خرداد ماه انجام شد که تاکنون 200 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و پس از بررسی توسط کمیته علمی حداکثر تا 20 تیر بخشی از آنها برای بازبینی بیشتر انتخاب خواهد شد.

وی تصریح کرد: به دلیل کم بود زمان بخش زیادی از مقالات انتخاب شده به عنوان پوستر و تعدادی نیز به عنوان سخنران انتخاب می شود.

دبیر علمی همایش با بیان اینکه مجموعه مقالات برتر منتشر خواهد شد، گفت: در تلاشیم که مجموعه مقالات برتر را منتشر کنیم تا تمامی مخاطبان بتوانند از آخرین تحقیقات و دستاورد ها مطلع شوند.