اردبیل میزبان المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله برهانی فر ظهر سه شنبه در جلسه با مدیران و اعضا کمیته این المپیاد اظهار داشت: این المپیاد 18 تا 21 تیرماه سال جاری در رشته های دوگانه (دوچرخه سواری و دویدن)، پرتاب دارت، تیر و کمان و طناب زنی برگزار می شود.



وی با بیان اینکه در این رویداد مهم فرهنگی و ورزشی 600 دانشجو از سراسر کشور حضور خواهند داشت، اضافه کرد: این تعداد در قالب 84 تیم دانشگاهی و موسسات آموزش عالی به رقالب می پردازند.

سرپرست المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان کشور با تاکید بر ضرورت رعایت کلیات و دستورالعملهای ارسالی از وزارت از تمام همه مراکز آموزش عالی و نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی استان خواست در برگزاری باشکوه و میزبانی شایسته از این رقابتها همکاری کنند.

وی شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد نشاط و تندرستی در بین دانشجویان دختر دانشگاه ها را از مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد عنوان کرد و افزود: معرفی قابلیتها و توانمندیهای استان در حوزه فرهنگ، تاریخ و آداب و سنن با رویکرد گردشگری و تقویت صنعت توریسم از دیگر اهداف برگزاری آن در اردبیل است.

برهانی فر میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی از این رویداد ورزشی و فرهنگی را فرصتی مناسبی دانست تا ضمن تقویت امکانات و تجهیزات ورزشی این دانشگاه، موجب گسترش فرهنگ توریسم ورزشی و غیر ورزشی در سطح استان شود.



وی در پایان با بیان اینکه تمام شرایط از جمله اقامت، سالنهای برگزاری مسابقات و... آماده شده است، عنوان کرد: برگزاری نخستین المپیاد ورزشهای همگانی نیازمند هماهنگی و ضرورت مشارکت دانشگاه و ادارات مرتبط بوده و این کار با همدلی عملی خواهد شد.