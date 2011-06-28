آیه روز:

یَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ کَلِمَةَ الْکُفْرِ وَکَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ یَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن یَتُوبُواْ یَکُ خَیْرًا لَّهُمْ وَإِن یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِی الأَرْضِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ .

به خدا سوگند مى‏خورند که [سخن ناروا] نگفته‏اند در حالى که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده‏اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به عیبجویى برنخاستند مگر [بعد از] آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بى‏نیاز گردانیدند پس اگر توبه کنند براى آنان بهتر است و اگر روى برتابند خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابى دردناک مى‏کند و در روى زمین یار و یاورى نخواهند داشت .

سوره توبه، آیه 74

حدیث امروز:

امام على (ع):



اِقصِر هِمَّتَکَ عَلى ما یَلزَمُکَ وَلا تَخُض فیما لا یَعنیکَ.



همت خود را صرف چیزهایى کن که به آن نیاز دارى و آنچه را به کار تو نمى آید پیگیرى مکن.

غررالحکم، ج2، ص182، ح2303