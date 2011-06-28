  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: اراده و تلاش برای دستیابی به آنچه می‌خواهیم اصلی است که نباید فراموش کرد، همه ما در طول زندگی این جمله کلیدی را بسیار شنیده‌ایم که "از تو حرکت؛ از خدا برکت"، پس ‌هرگز نمی‌توان انتظار داشت مانند آنچه به تازگی باب شده، تنها بر مبنای قدرت فکر و خیالپردازی به نیازهای زندگی دست یابیم.

آیه روز:

یَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ کَلِمَةَ الْکُفْرِ وَکَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ یَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن یَتُوبُواْ یَکُ خَیْرًا لَّهُمْ وَإِن یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِی الأَرْضِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ .

به خدا سوگند مى‏خورند که [سخن ناروا] نگفته‏اند در حالى که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده‏اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به عیبجویى برنخاستند مگر [بعد از] آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بى‏نیاز گردانیدند پس اگر توبه کنند براى آنان بهتر است و اگر روى برتابند خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابى دردناک مى‏کند و در روى زمین یار و یاورى نخواهند داشت .

سوره توبه، آیه 74

حدیث امروز:

امام على (ع):

اِقصِر هِمَّتَکَ عَلى ما یَلزَمُکَ وَلا تَخُض فیما لا یَعنیکَ.

همت خود را صرف چیزهایى کن که به آن نیاز دارى و آنچه را به کار تو نمى آید پیگیرى مکن.

غررالحکم، ج2، ص182، ح2303

کد مطلب 1346766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها