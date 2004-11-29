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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۰۷

مشهد نيازمند 250 هزار متر پاركينگ طبقاتي است

مدير عامل سازمان ترافيك شهرداري مشهد گفت: بر اساس مطالعات جامع ترافيك شهر مشهد نياز به دويست و پنجاه هزارمتر مربع پاركينگ ( توقفگاه ) طبقاتي دارد.

به گزارش  خبرگزاري  مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد : هومن شاداب مهر  افزود: براي احداث اين متراژ پاركنيگ به يك هزار و 250 ميليارد  ريال سرمايه گذاري دولت وب خش خصوصي نياز است.

وي گفت: شهرداري مشهد به تنهايي  قادر به احداث پاركينگ در سطح شهر نيست و نيازمند مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد.

مدير عامل سازمان ترافيك شهرداري مشهد گستره پاركينگ فعال شهر مشهد را دو هزار متر مربع اعلام كرد و افزود: در زمان حاضر فضاي پاركينگ موجود پاسخگوي نياز شهروندان و زائران نيست.

وي گفت: با اين حال براي احداث توقفگاه خودرو در مشهد زمين هاي مناسب با كاربري  پاركينگ شناسايي و براي تملك به شهرداري مشهد معرفي شده است.

شاداب مهر اضافه كرد: هزينه هاي بالاي تملك اراضي از جمله مشكلاتي است كه شهرداري مشهد با آن روبه رو مي باشد.

وي با اشاره به اينكه روزانه سه ميليون  سفر درمشهد انجام مي شود ، افزود: مكانهايي براي احداث پاركينگ در خيابان هاي احمد آباد ، دانشگاه  و امام رضا (ع) شناسايي شده و تملك آن درحال انجام است.

کد مطلب 134677

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