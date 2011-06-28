توافقنامه سرمایه گذاری مشترک مالزی و سنگاپور/ پایان پروژه سال 2018

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریتز تایمز چاپ مالزی، به موجب این توافقنامه که عصر دوشنبه به امضای "نور محمد یعقوب" وزیر دفتر نخست وزیر مالزی و "کی شانموگام" وزیر امور خارجه سنگاپور رسید، دور جدید همکاری های میان دو کشور آغاز می شود.

بر اساس این توافقنامه شرکتهای دولتی دو کشور متعهد شدند به طور مشترک پروژه های عمرانی در ایالت جوهور در جنوب مالزی و سنگاپور و ایجاد یک سیستم حمل و نقل سریع (RTS) بین ایالت جوهور و سنگاپور را به مرحله اجرا درآورند.

طبق توافقات انجام شده گروه کارشناسی دو کشور تا پایان سال جاری میلادی تحقیقات خود را بر روی این پروژه آغاز می کنند و زمان پایان این پروژه سال 2018 پیش بینی شده است.

وزیر دفتر نخست وزیر مالزی در این باره گفت: این توافقنامه نقطه پایانی بر دو دهه مذاکره در خصوص اختصاص زمین برای توسعه راه آهن بود.

محمد یعقوب پس از امضای توافقنامه با ابراز خرسندی ازحل و فصل مسایل باقی مانده میان دو کشور گفت: این توافق نقطه آغازی برای توسعه بیشتر همکاری های میان دو کشور است.

وزیر امور خارجه سنگاپور نیز امضای این توافقنامه را یک لحظه تاریخی برای دو کشور برشمرد و گفت: این توافقنامه سطح همکاری های میان دو کشور ار بالاتر برده و منافع زیادی برای دو کشور ایجاد می کند.