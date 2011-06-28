رشد 53 درصدی تولید کالاهای صنعتی در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، گفت: تولید کالاهای صنعتی در منطقه آزاد ارس در سه ماهه سالجاری 12 میلیون و 706 هزار و 783 کیلوگرم است که این میزان در سال گذشته برابر با هشت میلیون و 285 هزار و 558 کیلو گرم بوده است.

ایرج حاتمی در رابطه با ارزش ریالی کالای تولیدی در این مدت گفت: ارزش ریالی کالاهای تولیدی در سه ماه اول سالجاری 148 میلیارد و 820 میلیون و 79 هزار و 600 ریال است که این رقم در سال 89 برابر با 344 میلیارد و 514 میلیون و 772 هزار ریال بود و از نظر ارزش ریالی با کاهش مواجه است.

وی در رابطه با کالاهای تولید شده گفت: کورز، کیک مغز دار، نمای یونولیت، گازوئیل، بنزین نفت، روغن صنعتی، نفت سفید، مازوت، کیسه پلاستیکی، انواع نخ، صفحه کابینت، انواع پایه های فلزی رنگ آمیزی شده، مایکروفر، کامیون بارکش و لوازم پارکهای بازی کودکان از جمله کالاهای تولید شده در سه ماه نخست سال های 89 و 90 است.